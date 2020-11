FURIA HEN1 sur le style de jeu d’arT: « Parfois, nous l’appelons fou »

Compétitif CS: GO est souvent considéré comme un jeu méthodique en raison de son pool de cartes limité, mais FURIA brise fréquemment cette perception avec son style de jeu agressif.

Les Brésiliens défient constamment la méta. Parfois, seulement 15 secondes se sont écoulées et le leader du jeu de FURIA, ART, est déjà entre les lignes ennemies. «Nous avons ce style de jeu unique et nous montrerons de nouvelles choses à la BLAST Premier Fall Series», a déclaré AWPer HEN1 de FURIA dans une interview avec Dot Esports aujourd’hui.

FURIA a été placé dans le groupe C aux côtés de ses compatriotes MIBR, Astralis, et de leur premier adversaire, G2. Bien que HEN1 affirme que l’équipe a de nouvelles stratégies pour différentes cartes, il reconnaît que les équipes européennes lisent et adaptent le jeu plus rapidement que la plupart des équipes d’Amérique du Nord.

Cependant, FURIA ne pourrait pas faire grand-chose pour se préparer spécifiquement contre G2. G2 disputera probablement son premier tournoi avec la star bosniaque NiKo. On ne sait toujours pas qui quittera officiellement la formation de départ de G2, mais NiKo a déclaré à HLTV aujourd’hui que l’organisation se séparerait de François «⁠AmaNEk⁠» Delaunay ou Audric «⁠JaCkz⁠» Jug avant 2021.

« Nous devons jouer notre jeu », a déclaré HEN1. «C’est G2 qui doit faire ses preuves maintenant qu’ils ont ajouté NiKo. Si nous pensons trop à eux, nous ne pouvons pas jouer notre propre jeu.

Le jeu de FURIA a suffi à dominer les meilleures équipes de leur région natale d’Amérique du Nord telles que Evil Geniuses, Team Liquid et les anciens 100 Thieves. Ils sont arrivés en Europe avec des victoires consécutives au championnat en Amérique du Nord.

Depuis fin septembre, FURIA joue des matches sans le soutien de son entraîneur-chef Nicholas «guerri» Nogueira, qui purge une interdiction de quatre mois à la suite de l’enquête de la Commission d’intégrité de l’esport (ESIC) sur le scandale des entraîneurs. Avec cela, la charge de travail d’arT a considérablement augmenté pendant les matchs, mais tous les joueurs de l’équipe essaient de l’aider avec des idées, selon HEN1.

ArT est de loin le joueur le plus agressif CS: GO‘s histoire, selon une analyse faite par le lanceur professionnel Alex «Hawka Hawkins. Aucun autre joueur n’approche les statistiques des éliminations d’ouverture du côté T d’arT pour 2020 et 2019.

«ArT est différent de tout autre joueur que j’ai joué dans ma vie – parfois nous le traitons de fou. Au début, je pensais qu’il était trop agressif, mais ses jeux ont du sens une fois que vous comprenez la pensée derrière eux », a déclaré HEN1.

La grande performance de FURIA en 2020 s’est naturellement reflétée sur les chiffres de HEN1. L’AWPer brésilien était incohérent en 2018 et 2019 après avoir fait de grands chiffres avec les Immortels en 2017, surtout lorsqu’ils étaient finalistes au PGL Kraków Major en juillet 2017. Même lorsque les choses étaient difficiles et que FalleN était dans sa meilleure forme, HEN1 croyait qu’il était le meilleur.

«FalleN a toujours été un monstre. Il a remporté de nombreux championnats et MVP, mais dans mon esprit, j’ai toujours pensé que j’étais le meilleur. Si je n’y croyais pas, je serais toujours à un pas de mes adversaires », a déclaré HEN1. Le joueur de 25 ans pense que la relation dans et en dehors du match avec ses coéquipiers de FURIA l’a aidé à retrouver son ancienne forme.

Il y a une chance que MIBR et FURIA jouent un derby brésilien à BLAST Premier Fall Series. La relation entre les deux équipes a sans doute pris un coup après que certains joueurs du MIBR aient critiqué FURIA sur les réseaux sociaux lors d’un match BLAST Premier Spring Americas pour ne pas vouloir revenir en arrière sur un round où FalleN et fer auraient eu des problèmes techniques.

Du point de vue de HEN1, cependant, il n’y a pas de mauvais sang entre lui et MIBR. «Nous devons toujours être unis et j’aime vivre ma vie en paix. Quand quelque chose se produit, nous devons choisir le serveur et ne pas commenter ce genre de choses sur les réseaux sociaux. » Malgré ce que pense HEN1, la rivalité sur les réseaux sociaux persiste et il y a des gens qui n’encouragent strictement qu’une seule des équipes.

Si FURIA rencontre MIBR, ce sera également la première fois que HEN1 jouerait contre son frère jumeau LUCAS1 sur des enjeux aussi élevés. Ils se sont séparés en juin 2019 pour la première fois de leur carrière professionnelle lorsque LUCAS1 a quitté Luminosity Gaming pour faire son premier passage avec MIBR.

Bien que la carrière de HEN1 soit meilleure pour le moment, avec lui remportant des titres tandis que LUCAS1 a fait une pause dans la compétition. CS: GO, il pense que son frère jumeau se débrouillera bien sur MIBR cette fois.

« LUCAS1 a toujours été un joueur de premier ordre et les défaites qu’il a subies avec l’Impérial au Brésil l’ont mis sur la bonne voie », a déclaré HEN1. «Il veut donner tout ce qu’il a pour MIBR. Vous ne pouvez jamais douter de quelqu’un qui a atteint la grande finale d’un major.

HEN1 et FURIA joueront leur premier match BLAST Premier Fall Series contre G2 demain à 12h30 CT.

