Selena Gomez va bien et en bonne santé après que les fans ont repéré qu’elle avait une perfusion intraveineuse dans son bras.

Le hitmaker de « Heart Wants What It Wants » se débrouillerait bien, après que les fans se soient inquiétés lorsqu’ils ont repéré la chanteuse avec une goutte dans le bras lors d’un chat en direct sur Instagram avec l’acteur Timothee Chalamet.

Cependant, on dit que le goutte-à-goutte est un goutte-à-goutte de vitamines et n’est pas lié à ses problèmes de santé précédents, rapporte TMZ.

Pendant ce temps, Selena a précédemment admis qu’elle était entrée dans «un peu de dépression» au début de la pandémie.

Le chanteur de 28 ans a déclaré: «Au début, je ne pouvais pas gérer ça aussi bien. Je suis en quelque sorte entré dans une dépression. Mon travail consiste à voyager, à entrer en contact avec les gens, à rendre les gens heureux, et cela me rend heureux, donc cela a été une lutte.

Selena s’est empêchée de devenir «folle» en ayant «les bonnes personnes» à ses côtés et en se concentrant sur sa ligne de beauté et en faisant de la nouvelle musique en studio, et maintenant elle sort de l’autre côté.

Elle a ajouté: «Lentement, vers la fin, j’ai trouvé que les choses que je fais sortaient, et c’était extrêmement excitant pour moi. J’ai travaillé sur des choses personnelles comme une gamme de produits de beauté qui a pour objectif d’atteindre 100 millions de dollars en 10 ans pour la santé mentale. Et récemment, j’ai pu aller en studio. Donc, je dirais que maintenant, je sors complètement à nouveau et je pense juste que je devais le gérer de la manière dont je devais le gérer, et m’en sortir avec les bonnes personnes, faire les bonnes choses et faire les bonnes étapes pour ne me rend pas fou. »

Selena s’est sentie « très mal à l’aise » pendant la quarantaine, cependant, elle a également beaucoup appris sur elle-même et son pays.

Elle a déclaré: «C’est certainement le plus de temps que j’ai passé seul depuis l’âge de 16 ans. Au début, c’était très inconfortable, d’autant plus à cause de l’anxiété que je portais à cause de tout ce qui se passe.

« J’ai aussi le sentiment d’avoir l’opportunité d’en apprendre beaucoup sur mon pays d’une manière que je n’avais jamais auparavant. J’ai l’impression d’avoir acquis un sens des connaissances et un sentiment de bien-être en disant ce que je dis, et Je me sens bien dans ce que je soutiens et je ne vais pas laisser d’autres opinions conduire ce que je ressens personnellement. «

