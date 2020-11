Resident Evil Reboot Cast ajoute Donal Logue – / Film

le Resident Evil reboot cast est toujours en croissance. Un tas de noms – y compris Kaya Scodelario, Robbie Amell, Hannah John-Kamen, et plus encore – ont déjà été annoncés, et maintenant, Donal Logue, Donal préféré de tout le monde, rejoint également le casting. Logue jouera Brian Irons, chef de la police de Raccoon City, où se déroule l’histoire. Chad Rook (Le flash) et Lily Gao (Le conte de la servante) ont également signé ce qui s’annonce comme une adaptation bien plus fidèle aux jeux originaux que le film de 2002.

Brian Irons a été officier de police de Raccoon City et chef de la police du département de police de Raccoon jusqu’en 1998. Malgré son poste, Irons était profondément impliqué dans la corruption d’entreprise comme d’autres fonctionnaires de la ville et a pris des pots-de-vin à Umbrella USA pour garder l’entreprise hors des enquêtes. Au cours de l’incident de destruction de Raccoon City en 1998, Irons a souffert d’une dépression mentale et a commencé à tuer des collègues officiers et des réfugiés … Irons a également eu une histoire violente avec des femmes et est soupçonné d’avoir été un tueur en série, bien qu’en raison de sa position dans la RPD et de la destruction de la ville, ces meurtres n’ont jamais fait l’objet d’une enquête officielle.

Johannes Roberts (47 mètres plus bas) dirige la photo, qui « se déroule en 1998 lors d’une nuit fatidique à Raccoon City. » Les fans sauront que l’original Resident Evil Le jeu, sorti en 1996, a été mis en place le 24 juillet 1998. Les deux premières suites ont été placées peu de temps après, se déroulant pendant la même période et suivant les personnages naviguant dans l’apocalypse zombie. Les noms des personnages de redémarrage publiés jusqu’à présent correspondent tous aux personnages des trois premiers jeux, ce qui implique que Resident Evil sera un peu plus fidèle à son matériel source que le film de Paul WS Anderson.

Comme la plupart des choses de nos jours, le Resident Evil le redémarrage devrait arriver en 2021.

