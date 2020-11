Gabe Newell envoie un nain de jardin dans l’espace

in

Dans ce qui est sans aucun doute le communiqué de presse le plus agréablement bizarre que nous ayons reçu cette année, le fondateur de Valve, Gabe Newell, a annoncé son intention de lancer un véritable nain de jardin dans l’espace. En collaboration avec Rocket Lab, Newell prévoit de donner un dollar à l’unité de soins intensifs pédiatriques du Starship Children’s Hospital de Nouvelle-Zélande pour chaque téléspectateur qui se connecte pour le lancement.

Newell a passé la majeure partie de cette année à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et cet événement caritatif fait partie de ses efforts continus pour «aider l’économie et la communauté qui l’ont abrité», selon le communiqué de presse. Il continue: «Newell aimerait que les bonnes personnes de Nouvelle-Zélande, les leaders mondiaux de la vie en Nouvelle-Zélande, sachent que ses tentatives excentriques de charité sont en grande partie inoffensives et ne constituent pas une menace immédiate pour leur mode de vie.»

Rocket Lab utilisera le Kick Stage d’Electron pour mettre en orbite le nain de jardin en titane de 150 mm. Le gnome lui-même a été fabriqué par l’atelier Weta de Wellington, le studio à l’origine de nombreux effets de maquillage, armes et créatures présentés dans les films Le Seigneur des Anneaux. La fusée a la capacité de se réorienter et de quitter l’orbite pour brûler dans l’atmosphère terrestre, laissant Gnome Chompski de Half-Life 2 naviguer seul dans l’espace.

C’est, après tout, la blague: pour remporter le succès « Little Rocket Man » dans Half-Life 2, les joueurs devaient porter l’objet Garden Gnome – connu de la communauté sous le nom de Gnome Chompski – depuis le bâtiment des communications jusqu’au fin du jeu et placez-le dans une capsule de fusée. Newell envisage apparemment de faire exactement cela.

Newell comptera tous les téléspectateurs qui se connectent à la diffusion en direct du Rocket Lab ou le regardent dans les 24 heures suivant le lancement lorsqu’il calculera son don total à l’hôpital pour enfants Starship. La fusée décollera du complexe de lancement 1 à Mahia, en Nouvelle-Zélande, à un moment donné pendant la fenêtre de lancement de deux semaines qui s’ouvre le 15 novembre. Vous pouvez vérifier le calendrier de la mission sur le site officiel de Rocket Lab.

Pendant que vous attendez, installez David Bowie et essayez certains de nos jeux spatiaux préférés. Bonne chance, Gnome Chompski. Puissiez-vous vous trouver un monde meilleur; tu étais trop bon pour celui-ci.

Image supérieure via Reddit

Partager : Tweet