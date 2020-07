« Saturday deluxe » passe à 16,9% et « Triple 9 » atteint 9% à Antena 3

Samedi de luxe

Une fois que la brume de «The Strong House» s’est dissipée, «Saturday Deluxe» n’a pas perdu un iota d’impact. Le format Mediaset a de nouveau prévalu aux heures de grande écoute, cette fois signant un 16,9% soit une hausse de +1,1 point et un total de 1,44 million de téléspectateurs. Antena 3 grandit également avec le film « Triple 9 », tandis que La 1 ne subit pas le même sort, puisqu’elle descend avec « L’avertissement ». De son côté, «laSexta noche» (8,4%) a facilement battu l’offre de Cuatro, «Girlfriend by contract», qui est restée à 6,2%.

Prime time

· ‘Saturday deluxe’ augmente de +1,1 points jusqu’à 16,9%

· ‘El peliculón’ d’Antena 3 (9%) s’améliore de +0,9 point

· LaSexta noche reste stable à 8,4%

Antenne 3

‘Antena 3 présente’ « Femme »: 844 000 et 8,6% «El peliculón» «Triple 9»: 904 000 et 9%

Telecinco

« Samedi de luxe »: 1 440 000 et 16,9%

Le 1

‘Rapport hebdomadaire’: 749000 et 8,1% ‘Cinéma’ « L’avis »: 741 000 et 7%

le sixième

‘laSexta noche: Previo’: 459000 et 5,3% ‘laSexta noche’: 679000 et 8,4%

Quatre

‘Premières dates’: 455000 et 4,9% ‘Le blockbuster’ « Petite amie par contrat »: 651 000 et 6,2%

Les deux

‘Le cinéma des 2: Présentation’ « Jersey Boys »: 283 000 et 2,7% Il comprend: – ‘Le cinéma des 2: Film’ « Jersey Boys »: 286 000 et 2,8%

Tard dans la nuit

· Le cinéma de nuit Antena 3 atteint un maximum de 6,8%

· «Scènes de mariage» revient à Telecinco avec 12%

· ‘Callejeros’ gagne +1,6 points à Cuatro

Antenne 3

«Cinéma» «Un endroit solitaire pour mourir»: 389 000 et 6,8% ‘Cinema 2’ « Bridesmaid »: 189 000 et 6%

Telecinco

‘Scènes de mariage’: 412000 et 12%

Quatre

«Cine Cuatro» «Instructions pour être un amateur de latin»: 316 000 et 5% «Callejeros» «Camino de Santiago»: 160 000 et 5,1%

Le 1

«Cinéma 2» «Pendant que vous dormez»: 480 000 et 5,7% ‘Cine 3’ «The English Spanish»: 148 000 et 3,2%

le sixième

‘laSexta noche’ (suite): 679000 et 8,4%

Les deux

«Nuit de la santé» du Festival de Castell Peralada: 47 000 et 0,7% «Documents télévisés» «Trop de césariennes»: 66 000 et 1,5%

Après-midi et après-midi

· ‘Viva la vida’ augmente de +1,4 point et continue de progresser

· La première session de «Multicine» signe les meilleures données de spectateurs pour l’après-midi (1 388 millions)

· Le cinéma de La 1 se développe dans ses deux diffusions (12,1% et 11,7%)

Telecinco

« Vive la vie »: 1352000 et 14,3%

Le 1

‘Session de l’après-midi’ « Le secret des nordquistes »: 1 275 000 et 12,1% ‘Session de l’après-midi 2’ « L’amour à la hausse »: 1 143 000 et 11,7% ‘Présentation de cinéma de quartier’ « Honeymoon (1959) »: 675 000 et 8%

Antenne 3

‘Multiplex’ ‘Secret Exchange’: 1 388 000 et 13,2% «Multiplex 2» «Meurtre par amour»: 1 256 000 et 13,2% «Multiplex 3» «Ami de la mort»: 998 000 et 12%

le sixième

« Cinéma » « Batman Forever »: 236 000 et 2,3% «Cinéma 2» «Effet global»: 173 000 et 1,8% «Cinéma 3» «Cerberus»: 227 000 et 2,6%

Quatre

‘Home cinéma’ « Thor: The Dark World »: 692 000 et 6,6% «Home cinéma 2» «Pitch Black»: 451 000 et 4,9% « Quatre par jour: week-end »: 415000 et 5,1%

Les deux

« Savoir et gagner: Week-end »: 436000 et 4,1% « Grands documentaires »: 335000 et 3,2% Il comprend: – ‘Natural World’ « Honey Badgers: Masters of Chaos »: 317 000 et 3% – ‘Les lions du Kalahari’: 356000 et 3,5% ‘Athlète gourmet’: 381000 et 3,9% « Tigres à la maison »: 322000 et 3,5% « Empires d’argent »: 236000 et 2,8% ‘La 2 express’: 175000 et 2,2% « 20 pas de la gloire »: 204000 et 2,4%

Matin

· ‘SocialitéSocialité’ répète 14,8% du samedi précédent

· «Quatre par jour» (6,3%) perd -0,6 point

· ‘Heart’ (7,5%) perd -0,3 point en une semaine

Telecinco

‘Clip vidéo’: 11000 et 2% « J’aime la télé »: 21000 et 2,6% ‘Mieux vaut appeler Kiko’: 25000 et 2% ‘Got Talent: Le meilleur du monde’: 256000 et 10,7% « Plus que des voitures »: 169000 et 5,1% ‘Got Talent Spain: Momentazos’: 360000 et 8,7% ‘Socialité by Cazamariposas’: 1 110 000 et 14,8%

Antenne 3

‘Bestial’: 18000 et 3,3% ‘Pelopicopata’: 53000 et 7,3% ‘Pelopicopata’: 71000 et 7,6% ‘Pelopicopata’: 82000 et 7% « Le plus … »: 208000 et 7,6% Il comprend: – ‘La drôle de tête’: 87000 et 5,7% – ‘Le plus …’ « Teleaprietos 2: Le retour »: 174 000 et 8,5% – ‘Los más TV’: 217000 et 7,7% – ‘Le meilleur de chaque maison’: 261000 et 7,5% «Cuisine ouverte de Karlos Arguiñano» «Tourte à la viande familiale»: 247 000 et 6,1% Voir aussi Karol G, chanteur et conseiller de 'La Voz', teste positif pour le coronavirus «Cuisine ouverte de Karlos Arguiñano» «Haricots verts aux pommes de terre et artichauts»: 337 000 et 7,1% «Cuisine ouverte de Karlos Arguiñano» «riz Marinero»: 505 000 et 9% « La roue de la chance à la roulette »: 862000 et 10,5%

Le 1

«Commandez présent, commande au soleil» «Le rêve d’été»: 319 000 et 10,2% «Commande présente, commande au soleil» «Je t’aime vert»: 323 000 et 9,1% ‘Commande actuelle, commande au soleil’ « Nous avons quitté la carte »: 378 000 et 8,6% « Public ouvert »: 449000 et 7,7% «Mode flash»: 422 000 et 5,6% ‘Cœur du week-end’: 697000 et 7,5%

Quatre

‘Mieux vaut appeler Kiko’: 8000 et 1,3% ‘Surferos TV’: 20 000 et 2,2% « Mauvaises puces »: 81000 et 5,3% ‘Mauvaises puces’: 110000 et 4,8% «Tapas et bars» «León»: 160 000 et 5,7% «Voyageurs errants» «Voyageurs à la plage (2 parties)»: 167 000 et 5,3% «Voyageurs errants» «Mykonos et Santorin»: 212 000 et 6,1% «Voyageurs de rue» «Puerto Rico»: 269 000 et 6,5% «Florida East Coast» des «voyageurs errants»: 388 000 et 7,1% « Quatre par jour: week-end »: 507000 et 6,3%

le sixième

‘Bestial’: 31000 et 4,8% ‘Bestial’: 51000 et 5,1% « Créer de la lecture: lire plus, c’est vivre plus »: 55000 et 4% ‘Sapping: Précédent’: 55000 et 3,5% ‘Zapaando’: 85000 et 4,2% « More Zapaando »: 105000 et 4,1% ‘Équipe de recherche’ « Espagne bon marché »: 126 000 et 4,1% ‘Equipe de recherche’ « L’île de l’argent »: 238 000 et 6,5% ‘Equipe de recherche’ « Les rois du parti »: 355 000 et 6,9%

Les deux

« Anglais à la TVE »: 3000 et 0,5% ‘La 2 express’: 5000 et 0,8% ‘TV UNED’: 5 000 et 0,7% ‘Concert’ « Summer night concert schonbunn »: 37 000 et 2,5% ‘Agrosfera’: 83000 et 3,5% ‘Born Scout’ « England: The Queen’s Swans »: 77 000 et 2,9% « Le jour du Seigneur »: 59000 et 1,9% Il comprend: – ‘Sainte Messe’: 59000 et 1,9% ‘Pêche impossible 2’: 42000 et 1,2% «L’homme et la terre» «Le faon»: 73 000 et 1,9% «L’homme et la terre» «Le faon (2 parties)»: 150 000 et 3,4% « Jerez et le mystère du bâton coupé »: 134000 et 2% ‘La 2 express’: 80 000 et 0,8% ‘Activa-2’: 79 000 et 0,8% Voir aussi Le salaire de millionnaire qu'Efrén Reyero avait dans Antena 3

Informatif:

La première édition de ‘Antena 3 Weekend News’ devient l’émission la plus regardée de la journée en attirant 17,8% de l’audience, soit 1864 millions de téléspectateurs. Ainsi, il se démarque au-dessus de Telecinco (14,3%) et La 1 (13,3%). Dans les heures qui suivent, la direction saute à Mediaset (16,6%), tandis qu’Antena 3 reste à 13,8% et le public à 9,6%.

Le 1

‘Nouvelles 24h’: 107000 et 18% ‘Nouvelles 24h’: 280000 et 16,4% «Teled. week-end 1 ‘: 1408000 et 13,3% «Teled. Week-end 2 ‘: 814000 et 9,6%

Antenne 3

‘Antena 3 news 1 weekend’: 1 864 000 et 17,8% ‘Antena 3 news 2 week-end’: 1 181 000 et 13,8%

Telecinco

‘Telecinco News 15:00’: 1 494 000 et 14,3% ‘Telecinco News 21:00’: 1 422 000 et 16,6%

Quatre

‘Sports News Four’: 471000 et 4,6%

le sixième

‘laSexta news 14h’: 1 008 000 et 12,5% ‘laSexta noticias: Special’ « Crise du coronavirus »: 630 000 et 6,1% ‘laSexta news 20h’: 551000 et 6,8%

Chaînes:

Telecinco mène le calcul global du jour en réunissant 13,8% de l’audience, même si la bonne nouvelle pour Antena 3 (10,7%) est qu’elle parvient à réduire les distances par rapport à la veille. Le 1 signe 9,1% et laSexta (5,7%) voit Cuatro approcher en marquant 5,4%. Enfin, La 2 reste à 2,4% et la TNT se démarque pour FDF (3%), Divinity (2,5%), Thirteen (2,5%), Energy (2,4%), Nova (2 , 3%) et Paramount (2%).