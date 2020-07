Jamie Vardy remporte le «  Golden Boot  » de la Premier League – Football

L’attaquant de Leicester City, Jamie Vardy, a remporté le prix Golden Boot de la Premier League pour le meilleur buteur après avoir terminé la saison avec 23 buts. Vardy n’a pas pu marquer lors de la défaite 2-0 de Leicester contre Manchester United dimanche – un résultat qui a fait que les Foxes ont raté une place en Ligue des champions et ont dû se contenter de la cinquième place et de la Ligue Europa la saison prochaine.

Le joueur de 33 ans est le joueur le plus âgé à remporter le prix et le premier de Leicester City et a battu Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal et Danny Ings de Southampton, qui ont terminé avec 22 buts chacun.

«C’est une magnifique réussite individuelle», a déclaré le manager de Leicester Brendan Rodgers. «Nous ne serions pas où nous en sommes sans sa qualité et ses objectifs.

«C’est un plaisir de travailler avec lui, il a une grande mentalité et une telle qualité. C’est une immense récompense et nous sommes tous ravis pour lui.

Le gardien brésilien de Manchester City, Ederson, a remporté le prix Golden Glove, dépassant Nick Pope de Burnley après avoir récolté sa 16e feuille blanche de la saison dans une victoire 5-0 contre Norwich.

Pope a concédé la défaite 2-1 de Burnley contre Brighton et a terminé avec 15 blanchissages.

