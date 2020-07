Dillon Danis de l’UFC dans Twitter Beef avec Khamzat Chimaev et les fans ont déjà choisi un gagnant – .

in

Dillon Danis de l’UFC s’est préparé à une chute sur Twitter après avoir affirmé qu’il pouvait facilement battre Khamzat Chimaev après que le Suédois ait remporté son deuxième combat en 10 jours.

Les mondes de l’UFC et d’autres sports de sang tels que la boxe sont toujours pleins de superstars qui parlent de trash, car les matchs de rancune en ligne peuvent souvent conduire à des combats de haut niveau.

C’est exactement ce que les fans réclameront après que le combattant américain, Dillon Danis, se soit rendu sur Twitter pour se vanter de la facilité avec laquelle il pouvait vaincre le Suédois Khamzat Chimaev après que ce dernier ait remporté son deuxième combat en seulement 10 jours le 25 juillet.

Le tweet vantard de Danis a été rapidement repris par les fans de l’UFC qui ont appelé le joueur de 26 ans à propos de son précédent record en MMA.

Même Chimaev lui-même a répondu de manière vraiment macho, propulsant d’un cran le match de rancune sur Twitter.

Dillon Danis fait une fouille à Khamzat Chimaev

Le 25 juillet, le Suédois Khamzat Chimaev est entré dans l’histoire de l’UFC.Il a non seulement participé à son deuxième combat en 10 jours, mais il a remporté les deux, dans deux catégories de poids différentes, pas moins.

Dillon Danis, qui n’a disputé que deux combats à l’UFC au cours des deux années écoulées depuis ses débuts, s’est rendu sur Twitter le jour suivant, pour se vanter de gagner facilement contre la nouvelle étoile montante de l’UFC.

Complet avec des emojis rieurs, l’Américain de 26 ans a écrit: «Je ferais facilement tomber Chimaev», et c’est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit parmi les fans.

Je sous Chimaev facile 😂 – Dillon Danis (@dillondanis) 26 juillet 2020

Chimaev répond

Il n’a pas fallu longtemps à Chimaev pour prendre note du défi de Dillon Danis et il a répondu de manière typique.

« Je vous écrase les yeux fermés !!! » Le Suédois d’origine russe de 26 ans a répondu sur Twitter, ce qui a poussé les fans du site de médias sociaux à s’emballer, beaucoup appelant à une bagarre entre les deux.

Les réseaux sociaux réagissent

Il est prudent de dire que si Dillon a certainement ses admirateurs, Chimaev semble être le favori des fans pour tout match potentiel dans ce cas.

Étant donné que depuis ses débuts en 2018, Danis n’a combattu que deux fois (en partie grâce à une blessure au genou), l’opinion des fans est très dans le coin de Chimaev, d’autant plus qu’au cours de ses deux années à l’UFC, il s’est battu et a gagné huit fois, dont les deux plus récents sont distants de 10 jours seulement.

Il n’a pas fallu longtemps aux fans pour souligner le bilan inférieur de Danis, un utilisateur de Twitter ayant écrit: «Khamzat s’est battu le même nombre de fois que vous l’avez fait en 2 ans en 10 jours.»

Pendant ce temps, un autre fan a dit à Chimaev de ne prêter aucune attention à Danis: «Ne lui prêtez pas attention. Il demande toujours de l’attention.

Et enfin, ce fan de Chimaev a résumé comment ils pensaient qu’un combat entre les deux hommes se déroulerait sous forme de gif:

Le boeuf Twitter de Danis et Chimaev intervient après que ce dernier ait vaincu Rhys McKee et John Phillips en l’espace de seulement 10 jours.

