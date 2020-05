San Diego Comic-Con à la maison à venir cet été / Film

Beaucoup de grandes conventions sur la culture pop ont été annulées grâce à la pandémie de coronavirus en cours. Mais le coup le plus écrasant a peut-être été l’annulation officielle Comic-Con de San Diego, le plus grand rassemblement de geek au monde, couvrant toutes vos franchises de films, émissions de télévision, bandes dessinées, podcasts et plus encore, ainsi que de nouveaux projets passionnants à venir. Cependant, les organisateurs de l’événement tenteront de sauver la convention avec un San Diego Comic-Con à domicile l’expérience cet été.

Annonce du Comic-Con à domicile de San Diego

Dans la vidéo d’annonce ci-dessus, Comic-Con At Home est taquiné en soulignant toutes les choses dont vous n’aurez pas à vous soucier en assistant à la convention depuis votre domicile. Il y a un parking gratuit, des sièges confortables, pas d’attente, vos collations préférées qui ne coûtent pas un bras et une jambe, et même vos animaux de compagnie peuvent y assister.

Cependant, tout ce que nous savons en ce moment, c’est que Comic-Con At Home se déroule cet été. Tout détail sur ce que l’événement virtuel entraînera reste à voir. Il y aura sûrement des panneaux distants inclus dans le cadre de la convention, mais on ne sait pas qui participera, en particulier en ce qui concerne les studios de cinéma qui souffrent financièrement. Bien sûr, il est possible que nous obtenions des panneaux pour les films à venir comme Wonder Woman 1984 et Black Widow, mais nous devrons attendre et voir.

Espérons que l’événement Comic-Con At Hoe de San Diego inclura également l’accès à des produits exclusifs que les participants trouveraient autrement dans la salle d’exposition. Peut-être y aura-t-il même la promotion d’artistes qui vendent normalement leur travail dans Artist Alley, ce qui s’est produit avec WonderCon le mois dernier.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de ce qui se passe avec San Diego Comic-Con At Home, et j’espère qu’il y aura suffisamment de choses pour nous distraire pendant au moins quelques jours plus tard cet été. Restez à l’écoute pour plus.

Articles sympas du Web: