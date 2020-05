L’avenir de Daniel Ricciardo en F1 chez Renault reste incertain

Le patron de Renault, Cyril Abiteboul, a donné une réponse tiède aux questions sur l’avenir de Daniel Ricciardo chez le constructeur automobile français, suggérant que l’équipe avait besoin de meilleures performances de ses pilotes.

Renault souhaite concentrer ses efforts sur la compétitivité pour la révision des règles de la F1 à l’horizon 2022. L’équipe consacrant une grande partie de ses ressources sera la grande priorité de l’équipe au cours des deux prochaines années.

Cependant, avec l’accord lucratif de deux ans que Ricciardo a signé pour quitter Red Bull expirant en décembre, Renault est clairement prêt à attendre son heure car le vainqueur de la course, sept fois âgé de 30 ans, est lié à des mouvements potentiels ailleurs, y compris Ferrari .

Abiteboul a déclaré que les négociations avec les conducteurs ne sont pas une priorité absolue pour le moment, d’autant plus que la campagne 2020 commencera au moins quatre mois plus tard que prévu.

« Nous aimons Daniel. Daniel a contribué à un projet qui était très clair dès le premier jour et ce projet est clairement incomplet, à la fois au niveau de l’équipe et, je suppose, également au niveau de Daniel », a déclaré Abiteboul à Sky Sports.

« Les circonstances sont très étranges dans le fait que la saison n’a même pas commencé. Nous sommes donc à mi-chemin de ce que nous devons faire ensemble et nous devons déjà penser à l’avenir.

« Et nous pensons collectivement. J’aime penser que nous pouvons faire plus ensemble, nous pouvons accomplir plus ensemble et obtenir plus de résultats que ce que nous avons fait jusqu’à présent. C’est clairement l’intention.

« Mais, cela dit, nous avons un plan stratégique. Ce plan prévoyait des investissements substantiels pour la voiture 2021.

« Il est arrivé que nous soyons maintenant en 2022 parce que les règles sont retardées d’un an. Cela ne signifie pas que nous laissons tomber ce que nous devons faire cette année et l’année prochaine avant 2022 parce que c’est juste un itératif qui est très clair. »

Abiteboul a ajouté: «Nous aimerions que Daniel fasse partie de cette construction, mais nous savons clairement que nous devons nous concentrer sur ce qui manque jusqu’à présent à l’équipe et ce qui manque n’est pas le meilleur. [performance] des pilotes, clairement.

« Donc, au cours des deux prochaines saisons, l’accent devra être mis sur le matériel pour nous assurer que tout pilote que nous aurons à l’avenir obtiendra le meilleur de nous-mêmes afin que nous puissions répondre aux attentes de tous – à commencer par les miennes, à commencer par Renault – en 2022.

L’accord de l’Australien avec Renault serait au nord de 70 millions de dollars par an et fait de lui l’un des pilotes les mieux payés de la F1.

Abiteboul a déclaré que les ambitions de l’équipe pour 2022 pourraient être affectées par les implications financières du coronavirus, mais l’équipe ne pouvait pas mettre un individu avant ses objectifs.

« Nous étions sortis d’une bonne campagne de tests [heading to Australia] mais n’a laissé aucune réponse quant à la compétitivité réelle de la voiture et de l’équipe « , a déclaré le Français.

«Nous aimerions en savoir plus, mais nous nous concentrerons sur ce que nous devons faire de mieux pour l’équipe.

« Ce sera l’équipe d’abord avant qu’un individu donné, même clairement Daniel, comme Esteban, doit jouer un rôle énorme dans ce que nous devons faire. »

« Comme tout le monde le sait et s’y attend, nous avons eu un certain nombre de discussions, tout comme il en a eu plusieurs, et nous avons également une académie de jeunes conducteurs dans laquelle nous avons beaucoup investi. Le but de cette académie était d’apporter un talent en Formule 1 d’ici 2021.

« 2021 est en fait l’année prochaine – c’est une autre option. Que ce soit une option que nous prenons ou non, nous verrons cela plus tard. Mais nous ne pouvons pas avoir tout le processus et toute la stratégie de Renault à la décision d’un seul homme, c’est sûr. Même si cet homme célibataire compte beaucoup pour moi. «