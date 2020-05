L’acteur d’Iron Man, Robert Downey Jr., confirme enfin Iron Man 4

– Publicité –



Pas plus tard que la semaine dernière, l’acteur Robert Downey Jr. a encore une fois changé d’avis sur le célèbre sort d’Iron Man 4. Lancer une friandise cryptique aux journalistes en disant que « Je suis sûr que nous chevaucherons cette chose ». Vous devez surfer tout cela sur le rivage ». C’est ce qu’il a dit au sujet du personnage de ses films.

Après sa dernière apparition sur The Ellen DeGeneres Show juste la nuit précédente, nous avons enfin enfin une bonne et solide confirmation sur le statut du film. Lorsque l’ensemble de l’animateur de talk-show a insisté sur les détails, l’acteur a répondu: «Je sais qu’il y aura plus de films Marvel, et ils ont également de grandes idées sur la meilleure façon de les faire». »Dit-il timidement, contournant le sujet.

L’acteur Iron Man, Robert Downey Jr., confirme enfin Iron Man 4

À l’heure actuelle, le contrat d’acteur ne s’étend qu’à Avenger: Age Of Ultron et Avengers 3 de l’été prochain, qui est également attendu en mai 2018. Si l’acteur est en ligne pour jouer à nouveau Stark dans le film autonome, alors que chose peut avoir un effet sur les murmures très récents concernant la programmation de The Avengers 3.

Au cas où les fans ne l’auraient pas entendu, hier, nous avons également entendu que le troisième opus pourrait également présenter une toute nouvelle équipe de super-héros.

Quoi que Marvel ait dans leur magasin, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour tout savoir sur l’avenir du cinéma. Dans l’AMA Reddit aujourd’hui, l’acteur a également révélé un autre élément clé de l’info qui devrait résoudre la spéculation une fois pour toutes. Il a déclaré que «plus tôt la liste Marvel sera rendue publique et toutes les questions publiques recevront une réponse».

Les fans de lui ne peuvent pas attendre ce qui va arriver pour Marvel Cinematic Universe, et nous savons qu’ils sont particulièrement heureux d’apprendre qu’Iron Man 4 est maintenant en route.

