Shirley Trailer voit Elisabeth Moss devenir auteur Shirley Jackson

Shirley Jackson fait l’objet d’un nouveau film sorti sur les services de streaming VOD le 5 juin de NEON. Les stars du cinéma Elisabeth Moss, fraichement frappé L’homme invisible, comme Jackson. L’histoire reprend juste avant son chef-d’œuvre La loterie est publié lorsqu’un jeune couple est invité à rester avec Shirley et son mari. Le film a fait ses débuts à Sundance cette année et a remporté le prix du jury spécial américain pour le cinéma d’auteur au festival du réalisateur. Josephine Decker. Le film met également en vedette Odessa Young, Logan Lerman, et Michael Stuhlberg. Vous pouvez regarder la bande-annonce et consulter l’affiche pour Shirley en bas.

Shirley Jackson est un excellent sujet pour un film

« La célèbre écrivaine d’horreur Shirley Jackson est sur le point d’écrire son chef-d’œuvre lorsque l’arrivée des jeunes mariés bouleverse sa routine méticuleuse et exacerbe les tensions dans sa relation déjà agitée avec son mari courageux. , commence à jouer sans merci avec le jeune couple naïf à leur porte. «

C’est déjà mon leader au clubhouse pour la saison des Oscars cette année. Moss a l’air d’avoir été faite pour ce type de rôle, et l’énergie maniaque qui se dégage de cette bande-annonce est incroyable. En tant que fan de Shirley Jackson, toute chance de voir l’auteur et son histoire à l’écran est un plus dans mon livre. Il semble qu’il y ait beaucoup de soin et d’efforts dans ce film et scénariste Sarah Gubbins a de très belles lignes dans cette bande-annonce. Celui-ci est maintenant le numéro un sur ma liste des incontournables et sera le premier en ligne pour être diffusé en entier lorsqu’il sera disponible le 5 juin.

