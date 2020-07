Samsung s’attendrait à une demande tiède pour le Galaxy Note 20

Crédit: David Imel / Autorité Android

DigiTimes Samsung rapporte que la pandémie de coronavirus affectera les ventes de Note 20.

La société aurait fait attention à ne pas commander trop de composants.

Les ventes de la série S20 peuvent avoir quelque chose à voir avec les prévisions.

Samsung tente de garder ses attentes modérées en ce qui concerne les ventes de sa prochaine série Galaxy Note 20, selon un rapport de Taiwan DigiTimes. La société serait prudente quant à la commande de trop de composants pour le nouveau téléphone auprès de ses différents fournisseurs en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

On notera ici que DigiTimes a quelque chose d’un hit and miss track record. La publication a déclaré qu’en 2019, Apple prévoyait de lancer son tapis de charge inductive AirPower fin mars de la même année. Apple a ensuite annulé l’accessoire une semaine plus tard.

Cela dit, il est juste de dire que ce que le rapport suggère est logique. Selon deux estimations distinctes, les téléphones Samsung Galaxy S20 se sont vendus bien moins bien que la série S10. Citant des données d’Omdia, point de vente sud-coréen The Elec Samsung a vendu 3,5 millions d’unités du Galaxy S20 Plus, le téléphone le plus populaire de la série, au premier trimestre de 2020. Un an plus tôt, la société avait vendu 5,2 millions d’unités du Galaxy S10 standard, le téléphone le plus populaire de cette gamme. La combinaison d’une pandémie mondiale et d’un choc sur les autocollants n’a pas aidé la série S20 à sortir des rayons des magasins. Et ces mêmes facteurs sont susceptibles de dégonfler les perspectives du Note 20.

Prochain: La gamme Galaxy S ne se vend plus bien, ce qui pourrait être une bonne chose