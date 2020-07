Red Bull Salzburg: dans la course pour Crysencio Summerville

Le FC Red Bull Salzburg va également recruter des renforts pour l’équipe lors de la prochaine période de transfert. Une piste sur un éventuel nouveau joueur offensif mène aux Pays-Bas.

L’ailier droit du Feyenoord Rotterdam, Crysencio Summerville, serait la cible de plusieurs clubs, dont les Red Bulls. Summerville a été attribué à ADO La Haye la saison dernière et y a joué 23 missions (deux buts, trois passes).

🇳🇱 CRYSENCIO SUMMERVILLE (ADO La Haye)



Ailier droit virevoltant et très technique, meilleur buteur des U19 en sélection, et actuellement prêté par Feyenoord, Summerville est un vrai crack.



Très précoce et très doué, il aura de nombreuses occasions de briller, dès l’an prochain. pic.twitter.com/HIbLEanX82