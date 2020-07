INCROYABLE!!! Les ingénieurs développent un nouveau procédé électrochimique pour le nettoyage des eaux usées toxiques !!!

Les flux d’eaux usées industrielles fortement contaminés pourraient bientôt être nettoyés par une équipe d’ingénieurs. Un processus d’oxydation électrochimique est développé par les chercheurs de l’École de génie chimique et biomoléculaire. Il a été développé pour nettoyer les eaux usées complexes qui contiennent un cocktail toxique de polluants chimiques.

L’étude pour développer le processus de nettoyage des eaux usées complexes

L’étude réalisée par les chercheurs a été publiée dans Algal Research. Leur étude portait sur des eaux usées industrielles fortement contaminées avec un mélange d’espèces inorganiques et organiques pendant le processus de production de biocarburant. Les eaux usées contenaient de l’azote, du phosphore, du carbone et une usine pilote a généré les eaux usées. L’équipe de chercheurs a conçu l’usine pilote pour produire des biocarburants en utilisant des microalgues naturellement abondantes.

Le processus consiste à utiliser l’électricité via des électrodes spécialisées pour le traitement des eaux usées. Selon le rapport, les chercheurs ont utilisé un processus très puissant. Le procédé a la capacité d’éliminer même les polluants non biodégradables les plus persistants, comme les pesticides, les produits pharmaceutiques et les composés organiques de différentes classes présents dans de nombreux effluents industriels.

Déclaration

Julia Carlini Jungers Soares, qui termine un doctorat. dans Chemical and Biomolecular Engineering a déclaré: «Les eaux usées sont un problème important pour notre environnement, ainsi que pour de nombreuses industries qui utilisent des volumes importants d’eau dans leurs processus, tels que dans les réactions, le transport et le lavage et le refroidissement. Trouver des solutions appropriées pour la réutilisation ou l’élimination est souvent très difficile et coûteux. » Elle a ajouté que c’était un sujet brûlant de recherche pour trouver des alternatives pour le traitement et la réutilisation des affluents industriels.

Le processus électrochimique qu’ils ont trouvé n’est pas très difficile et est simple. Il ne produit pas de flux d’eaux usées supplémentaires ou n’implique pas l’ajout de produits chimiques ou des conditions de fonctionnement sévères. Cette méthode peut être facilement utilisée par les industries pour traiter les eaux usées toxiques qui doivent suivre des réglementations strictes pour l’élimination des eaux usées.