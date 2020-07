Samsung Galaxy Note 20: tout ce que nous savons jusqu’à présent (Mise à jour: 10 juillet)

Crédit: Kris Carlon / Autorité Android

Mise à jour, 10 juillet 2020 (17 h 10 HE): Nous avons mis à jour le centre de rumeurs de la série Samsung Galaxy Note 20 avec une vidéo pratique divulguée, une date de sortie confirmée, des informations sur les prix attendus et bien plus encore!

Article original, 17 avril 2020 (17h44 HE): La série Galaxy Note de Samsung est depuis longtemps le choix préféré des utilisateurs expérimentés d’Android. La ligne Galaxy S, d’autre part, a toujours plus attiré les masses. Samsung a changé cela un peu récemment avec le Galaxy Note 10 «power user lite» ainsi que le Galaxy S20 Ultra haut de gamme, qui est maintenant le rêve d’un utilisateur averti. Alors, où cela laisse-t-il la prochaine ligne Samsung Galaxy Note 20?

C’est tout ce que nous savons (ou du moins pensons savoir) jusqu’à présent sur la prochaine série Samsung Galaxy Note 20.

Nom et date de sortie

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Samsung n’a pas confirmé le surnom du Galaxy Note 20, mais il y a fort à parier que ce sera le nom de la prochaine itération de la série. Les gammes Samsung Note et Galaxy se sont reflétées de façon assez proche au fil des ans. Plus récemment, le nom de la gamme Galaxy est passé de 10 à 20, il est donc logique que nous nous attendions à un Samsung Galaxy Note 20 cette année.

Il existe également des preuves de ce nom dans le code source du noyau de la gamme Galaxy S20. Les gens de chez Développeurs XDA parcouru le code et trouvé des preuves du nom du Samsung Galaxy Note 20.

La série Galaxy Note 20 est prévue pour un lancement en août 2020.

Si nous pouvons nous attendre au nom du Galaxy Note 20, qu’en est-il des variantes d’appareils de la série? Au début, nous supposions que Samsung suivrait la même voie que l’année dernière et publierait deux modèles: un Samsung Galaxy Note 20 et un Note 20 Plus. Cependant, l’existence du Galaxy S20 Ultra nous a fait penser qu’il pourrait y avoir un troisième Galaxy Note 20 Ultra, absurdement surpuissant.

Finalement, des preuves sont arrivées qui suggèrent fortement qu’il y aura un Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Nous ne savons tout simplement pas si cela signifie qu’il y aura trois modèles (vanille, Plus et Ultra) ou seulement deux (vanille et Ultra). Cependant, les preuves suggèrent fortement qu’il y aura une variante Ultra.

En ce qui concerne la date de sortie, Samsung a confirmé que son prochain événement Galaxy Unpacked aura lieu le 5 août 2020. La société n’a pas directement confirmé que nous verrions alors le lancement du Galaxy Note 20, mais nous sommes très confiants c’est ce qui va arriver.

Il y a une rumeur selon laquelle les téléphones arriveraient ensuite dans les magasins le 21 août. À en juger par les lancements précédents de Note, cela est parfaitement logique pour nous, donc nous serions à l’aise de parier là-dessus aussi.

Samsung Galaxy Note 20: Conception

Nous avons eu notre premier aperçu des Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Plus (ou Ultra, peut-être) en mai. Les rendus montrent que les deux nouveaux téléphones Note auront de grands écrans, de gros modules de caméra et un design qui reste largement inchangé par rapport à la série Galaxy Note 10.

Selon la fuite de rendu du Galaxy Note 20, le téléphone aura un écran de 6,7 pouces. Pendant ce temps, le Note 20 Plus / Ultra serait livré avec un écran plus grand de 6,9 ​​pouces. Les deux téléphones pourraient être équipés d’une configuration à quatre caméras à l’arrière. Évidemment, les spécifications de la caméra peuvent varier et vous pouvez faire défiler vers le bas pour en savoir plus à ce sujet dans la section Spécifications et fonctionnalités. Pendant ce temps, jetez un œil aux rendus divulgués ci-dessous, gracieuseté de Pigtou.





Notez que les écrans incurvés de la série Galaxy Note 10 sont composés ici. Nous prévoyons que les écrans plats feront un retour solide cette année alors que l’industrie s’éloigne de la tendance incurvée.

La position du boîtier du S Pen a également changé sur le Galaxy Note 20 et le Note 20 Plus / Ultra. Samsung place généralement le stylet sur le côté droit, mais le rendu des deux téléphones montre qu’il est désormais placé en bas à gauche.

Les coloris des deux téléphones Galaxy Note 20 ont également fuité récemment. Le Galaxy Note 20 standard peut être disponible en coloris gris, cuivre et vert. Pendant ce temps, le Galaxy Note 20 Plus / Ultra est incliné pour arriver dans les coloris noir, cuivre et or.

La plus grande fuite liée au design à ce jour est sans doute survenue via Samsung lui-même, le site Web ukrainien de Samsung a publié des rendus montrant un Galaxy Note 20 Ultra en bronze. Vérifiez cela ci-dessous.





Les images confirment un boîtier de caméra arrière distinctif vu dans les précédents rendus non officiels, mettant en vedette une disposition empilée verticalement avec des lentilles proéminentes. Il semble également que l’appareil photo du bas soit un tireur de périscope, permettant des prises de vue à longue portée avec zoom.

Plus récemment, nous avons vu une vidéo pratique divulguée de YouTuber JimmyIsPromo. La vidéo semble montrer un Galaxy Note 20 Ultra dans un coloris noir. Découvrez-le ci-dessous et voyez le téléphone sous tous les angles:

Une fois de plus, cette fuite a représenté un téléphone qui correspond très bien aux rendus de Samsung, nous sommes donc relativement confiants à quoi ressemblera le Samsung Galaxy Note 20 Ultra (ou Plus, peut-être).

Malheureusement, il n’y a pas eu trop de fuites pour le vanilla Note 20. Nous espérons voir bientôt plus de ce modèle.

Spécifications et caractéristiques

Le S Pen rouge Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Une liste avec la FCC a confirmé ce que nous savions déjà: la gamme Samsung Galaxy Note 20 comportera la dernière connectivité Snapdragon 865 SoC et 5G. C’était le seul résultat attendu.

Cependant, nous savons maintenant que Qualcomm publie une version améliorée du chipset, le Snapdragon 865 Plus. Il est toujours possible que le Note 20 Ultra ait ce chipset, car le dossier FCC n’a confirmé que les spécifications du Galaxy Note 20 Plus. Nous devrons attendre et voir.

Malheureusement, nous nous attendons également à ce que Samsung s’en tienne à sa méthode habituelle de ne pas mettre le SD865 (ou SD865 Plus) dans tous les modèles. Les combinés de certains marchés vanteront presque certainement les processeurs Samsung Exynos – probablement l’Exynos 992.

Nous nous attendons également à ce que les téléphones présentent un indice de résistance à l’eau IP68, au moins 12 Go de RAM, pas moins de 256 Go de stockage interne, une charge sans fil, un scanner d’empreintes digitales à l’écran et une configuration de caméra multi-capteurs. Seul le Note 10 Plus comportait un stockage extensible, donc au moins le Samsung Galaxy Note 20 Plus / Ultra devrait le voir cette année, mais j’espère que tous les modèles du Note 20 le seront.

Un rapport récent de SamMobile suggère que la capacité de la batterie du Samsung Galaxy Note 20 commencera à 4300 mAh. Ce serait plus grand que la batterie standard de 3500 mAh du Galaxy Note 10. Si tel est le cas, le Samsung Galaxy Note 20 Plus / Ultra devrait au moins comporter au moins une batterie de 4500 mAh, mais nous espérons voir une cote de 5000 mAh, similaire à ce que nous avons vu sur le Galaxy S20 Ultra.

Malheureusement, Samsung a maintenant supprimé la prise casque de ses appareils phares premium, alors ne vous attendez pas à un retour avec la série Note 20.

La série Galaxy Note 20 contiendra des spécifications de caméra puissantes, si l’on en croit les fuites.

En ce qui concerne les caméras, le prolifique pronostiqueur Ice Universe a partagé les spécifications apparentes de la caméra Samsung Galaxy Note 20 Plus / Ultra. Selon la fuite, le plus grand des appareils Note 20 embarquera un appareil photo ultra-large 12MP « 2L3 » (se référant au capteur Isocell Fast 2L3 de Samsung) et un appareil photo périscope 13MP « 3M5 » (se référant au capteur de l’appareil photo S5K3M5 de la société). Ce dernier serait une grosse baisse de résolution par rapport à la caméra périscope 48MP du S20 Ultra. Si cela est vrai, cela suggère que l’entreprise a peut-être décidé qu’une meilleure qualité de faible luminosité était plus importante que plus de mégapixels.

Le bailleur allègue également que le Samsung Galaxy Note 20 Plus / Ultra aura le même appareil photo principal Isocell Bright HM1 108MP que le S20 Ultra.

De toute évidence, tous les appareils Note 20 auront un S Pen, car c’est une caractéristique de signature de toute la ligne. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le S Pen de cette année sera physiquement identique à celui de l’an dernier, mais propose un nouveau truc: doubler en tant que pointeur numérique.

Bien que les spécifications et fonctionnalités susmentionnées soient ce que nous avons recueillies à ce jour à partir des rumeurs, nous avons également nos propres attentes à l’égard de la nouvelle série Galaxy Note 20. Voici ce que nous voulons voir sur les téléphones.

Samsung Galaxy Note 20: Prix et disponibilité

Crédit: David Imel / Autorité Android

La série Samsung Galaxy Note 20 sera probablement l’une des plus chères du marché. Voici ce que les appareils de la récolte de l’année dernière ont coûté:

949 $: Samsung Galaxy Note 10 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage

avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage 1049 $: Samsung Galaxy Note 10 5G (Corée uniquement)

(Corée uniquement) 1099 $: Samsung Galaxy Note 10 Plus avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage

avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage 1 199 $: Samsung Galaxy Note 10 Plus avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage

avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage 1 299 $: Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage

avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage 1 399 $: Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage

Jusqu’à présent, nous avons des rumeurs qui suggèrent fortement que Samsung lancera le Note 20 de niveau le plus bas au même prix, voire à un prix encore plus bas par rapport au vanilla Note 10 de l’année dernière. Le raisonnement derrière cela pourrait être double: les ventes médiocres de la série Galaxy S20 incroyablement chère combinées à la pandémie de COVID-19 en cours. Si Samsung ne maintient pas les prix raisonnables de la série Note 20, il pourrait se heurter à de sérieux obstacles lors de la vente des téléphones.

Cependant, Samsung s’attend également à ce que la demande pour la série Note 20 soit faible, probablement en raison de la pandémie. Dans cet esprit, Sammy pourrait faire faillite et les rendre plus chers en supposant que les fans de Note Die Hard les achèteraient toujours. Le temps nous le dira.

En ce qui concerne la disponibilité, vous pouvez vous attendre à un lancement mondial du Samsung Galaxy Note 20. Cela signifie que nous le verrons très probablement atterrir aux États-Unis, en Europe, en Corée du Sud et plus encore.

Ce sont tous les détails que nous avons sur le Samsung Galaxy Note 20 jusqu’à présent! Assurez-vous de mettre cette page en signet et revenez souvent car nous la mettrons à jour avec de nouvelles informations au fur et à mesure que nous mettrons la main dessus.