QUELLE!!! « OK » Le geste de la main ne sera pas vu dans « Call Of Duty » car le jeu le supprime !!! POURQUOI???

Le mouvement de la main «OK», ajouté à la fois à Call of Duty: Modern Warfare et à Call of Duty: Warzone il n’y a pas longtemps, a été exclu des jeux. Probablement en raison de son développement des relations avec les oppresseurs raciaux.

Bien que ni Activision ni les concepteurs Infinity Ward ne semblent actuellement pas pouvoir faire de remarque sur l’évacuation. Comme le rapporte Eurogamer, il est absent depuis environ sept jours (depuis une mise à jour du 30 juin). Et a été immédiatement vu au motif qu’il avait obtenu l’un des actes les plus connus des jeux.

Ce qui est justifiable! C’était un acte cool et était utile pour faire du showboating d’une main pendant que vous abattiez quelqu’un avec l’autre.

Cependant, comme le New York Times le précise, il a ajouté au cours des dernières années devenir lié aux oppresseurs raciaux. De plus, vraiment, cette affiliation a commencé en tant que «troll» de 4chan en 2017. Certains experts de l’expulsion du signal du jeu ont attiré l’attention, mais au cas où vous jetteriez un coup d’œil au monde en 2020 et penser que c’est toujours une «blague», où étiez-vous.

La chose la plus étonnante que j’ai vue pour la semaine en cours a probablement été des hommes blancs barbus portant des casques. En outre, parler de manière irréelle dans les enregistrements YouTube déplorant la fragilité / stupidité d’Activision et d’Infinity Ward pour avoir menti. Dans le cas où c’est votre première prise, plutôt que d’accuser des pépites de 4chan ou des nazis, à ce moment-là. Je ne sais vraiment plus.

Le site de l’ADL a déclaré que «l’utilisation étonnante du mouvement de la main« OK »aujourd’hui est jusqu’à maintenant son explication ordinaire en tant que mouvement indiquant l’assentiment ou le soutien». Je n’ai vu aucune preuve que la motion «OK» est généralement utilisée efficacement par les oppresseurs raciaux dans le jeu. Cependant, le potentiel est clairement là. Vastness Ward a récemment reconnu qu’il devait en faire plus pour lutter contre la maltraitance des bigots dans Modern Warfare et Warzone. Et en gardant à l’esprit que quelques joueurs sont contrariés par son expulsion, à la lumière de la situation actuelle. Je pense que c’est une décision simple, évidente et vraiment raisonnable.