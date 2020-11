Samsung Galaxy fuit: série S21 détaillée, pas de note en 2021? Et plus de nouvelles technologiques!

Votre résumé des actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily tech, du lundi 16 novembre 2020.

1. Énorme baisse du Samsung Galaxy S21 et, attendez, sur le Galaxy Note en 2021?

Un double-plan de l’actualité Samsung Galaxy émergeant ce week-end et aujourd’hui.

Tout d’abord, Max Weinbach à Police Android, avec quelques fuites importantes du Samsung Galaxy S21 autour de la sortie à venir (qui semble plus susceptible d’être nommée S21 maintenant par rapport au S30, semble-t-il).

La seconde est que deux nouvelles sources ont soutenu des rapports plus tôt cette année en provenance de Corée selon lesquels Samsung ne poursuivra pas la série Galaxy Note. Sur Galaxy Note 21 ou Note 30.

Aux fuites S21, qui sont si considérables, je ne peux guère les arrondir toutes. Mais il y a quelques gros détails:

Encore une fois, nous attendons trois modèles de la nouvelle série S, notamment S21, S21 Plus et S21 Ultra.

Selon les fuites, le S21 aura un écran de 6,2 pouces, le Plus à 6,7 pouces, et l’Ultra aura un écran de 6,8 pouces.

Chacun exécutera le dernier SoC Snapdragon ou Exynos comme prévu, que j’ai déjà détaillé plusieurs fois comme étant de nouveaux éléments critiques pour les produits phares de 2021.

La plupart de cela est attendu, mais les choses commencent à devenir un peu plus inattendues ici: le S21 Ultra semble prendre en charge un S Pen, bien qu’il ne soit pas livré avec un S Pen, mais certains étuis officiels peuvent être livrés avec un stylo.

Sur la caméra frontale, le S21 Ultra a tout le butin, avec un capteur de caméra principal de 108MP, un téléobjectif optique 10MP 3X, un téléobjectif «super optique» 10x 10MP et un quatrième objectif à 12MP ultra-large.

La 5G sera standard sur chacun d’eux, avec l’arrivée du Wi-Fi 6E sur l’Ultra, une fonctionnalité que nous nous attendions à déployer sur plus d’appareils pour un Wi-Fi moins encombré dans le spectre 6 GHz, avec des vitesses rapides et une faible latence.

La taille de la batterie des téléphones serait de 4000 mAh pour le Galaxy S21, de 4800 mAh pour le S21 Plus et de 5000 mAh pour le S21 Ultra.

Enfin, le rapport détaille également les couleurs du téléphone, avec le noir habituel, ainsi que des variantes de cuivre avec des teintes subtiles, et plus encore.

Le principal détail manquant était la tarification. Aucune information là-bas, et je n’ai que des spéculations limitées sur l’endroit où Samsung pourrait fixer le prix des trois modèles. Je serais étonné si l’Ultra était inférieur à 999 $ sur la base de l’histoire récente.

Et les détails du Galaxy Note:

Encore une fois, Max Weinbach avec le détail, notant sur Twitter que Samsung devrait proposer quatre téléphones Galaxy S21 et trois pliables en 2021. Cela comprend les trois variantes du Galaxy S21 ci-dessus, plus un Galaxy S21 FE et trois pliables: Z Flip 3, Z Fold 3 et Z Fold FE.

Au lieu de la note, le Z Fold 3 peut avoir un S-Pen.

Tout cela signifie que nous manquons de preuves définitives. Mais les arguments contre le Note s’accumulent: il n’a pas eu beaucoup de différences avec la ligne S, le Fold et le Flip 2 sont solides comme un roc par rapport aux deux premières éditions et aux concurrents, et le Note ne vaut peut-être pas la peine. les dépenses marketing en comparaison.

2. Un téléphone enroulable arrive demain d’Oppo, on ne sait pas encore ce que cela signifie exactement (Autorité Android).

3. Qualcomm peut désormais vendre des puces de smartphone uniquement 4G à Huawei (Autorité Android).

4. Le dernier moniteur de Samsung est un téléviseur intelligent avec des fonctionnalités PC: Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 plus Wireless DeX (Engadget).

5. «iPhone 12: je veux toujours l’USB-C, mais je me suis trompé sur le chargeur magnétique d’Apple» (CNET).

6. Le mini démontage de l’iPhone 12 montre ce qu’Apple a dû réduire pour faire un plus petit produit phare: batterie, moteur taptic, haut-parleur tous plus petits et différences entre les versions américaines et internationales de l’appareil (Je le répare).

7. Le macOS 11 Big Sur d’Apple a créé une tempête autour de la confidentialité (iPhone dans Canda). Apple a répondu et expliqué ses protections, cessera de consigner les adresses IP et lancera un protocole crypté en 2021. Plus d’informations sur ce sentiment de picotement lorsque quelque chose ne va pas se passe. Bizarre qu’Apple ne pense pas que les gens pourraient ne pas s’inquiéter à ce sujet …

8. Elon Musk est totalement horrible, fou de batshit, complètement dingue, la plus excellente année. Ce grand profil a été écrit avant que Musk ne contracte le COVID-19 (Variété).

9. Huawei, 5G et l’homme qui a vaincu le bruit: comment l’obscure percée théorique d’un scientifique turc a aidé le géant chinois de la technologie à prendre le contrôle de l’avenir (Filaire).

10. Le service client d’Amazon ne savait apparemment pas que l’Irlande du Nord faisait partie du Royaume-Uni, une chose assez délicate à se tromper (Gizmodo).

11. Les 10 principales technologies émergentes de 2020. Aviation électrique, patients virtuels pour les essais cliniques et autres trucs sympas (Américain scientifique).

12. Le monde regarde de plus en plus d’anime – et les services de streaming achètent à mesure qu’ils deviennent complètement courants. Netflix a 16 projets en cours (WSJ, $).

13. Grâce à SpaceX, la NASA retrouve une capacité qu’elle a perdue pendant une décennie (Ars Technica).

14. «Comment les premiers humains ont-ils compris que les planètes étaient en fait des planètes, et non des étoiles, avant l’invention du télescope?» (r / askcience).

