15 faits glorieux sur la Géorgie

Surnommée «The Peach State» et «The Empire State of the South», la Géorgie était la 4e État pour rejoindre les États-Unis d’Amérique le 2 janvier 1788.

Il a une population de 10617423 personnes, ce qui en fait le 8e État le plus peuplé.

La Géorgie est bordée par les États de Caroline du Nord, de Caroline du Sud, du Tennessee, de l’Alabama et de la Floride.

Avec un total de 59425 miles carrés (153909 kilomètres carrés) de terres et d’eau, c’est le 24e le plus grand état.

La capitale de la Géorgie est Atlanta, située au nord de l’État.

Ce sont des faits assez rapides sur l’État de la pêche pour le moment, nous sommes ici pour apprendre des faits réels!

La Géorgie a été nommée d’après un roi britannique.

La Géorgie a été la toute dernière des 13 colonies britanniques à s’établir sur la côte est de l’Amérique du Nord.

Lorsque la Géorgie a été fondée en 1733, le roi George II était le roi régnant de Grande-Bretagne et d’Irlande.

Ainsi, il a été nommé État de Géorgie en son honneur.

La Géorgie est habitée depuis plus de 13 250 ans.

La zone maintenant connue sous le nom d’État de Géorgie est habitée depuis l’époque de l’ère glaciaire.

Les premiers habitants de la région étaient connus sous le nom de peuple Clovis, qui étaient des chasseurs-cueilleurs nomades.

Il existe des preuves de leur existence en Géorgie depuis au moins 13 250.

Depuis lors, il y avait un grand nombre de cultures et de tribus précolombiennes différentes qui vivaient dans la région, la dernière étant la culture du Mississippien du sud des Appalaches.

Ce dernier groupe de personnes a vécu dans la région vers 800-1500 après JC et est surtout connu pour les pyramides de terre qu’ils ont construites.

La Géorgie a été explorée par les Européens longtemps avant que les Britanniques n’y fondent finalement une colonie.

L’explorateur espagnol Juan Ponce de León a probablement été le premier Européen à traverser certaines parties de la Géorgie moderne.

Au moins, il a navigué le long de la côte en explorant la région de Floride en 1513.

La région a ensuite été explorée plus en profondeur par le tristement célèbre explorateur espagnol Hernando de Soto entre 1539 et 1542.

Il y eut beaucoup plus d’expéditions espagnoles en Géorgie au cours des décennies suivantes, ainsi que des commerçants de fourrures anglais.

La Géorgie était à l’origine destinée à être colonisée par les «dignes pauvres» des prisons de Londres.

Un politicien et philanthrope anglais du nom de James Oglethorpe a avancé l’idée que la région connue sous le nom de Géorgie pourrait être colonisée par les hommes et les femmes qui ont rempli les prisons des débiteurs de Londres.

Une prison pour débiteurs était un 19e Une manière centenaire de gérer la dette.

Sans surprise, ils étaient remplis de ceux qui devaient de l’argent, et là ils vivaient et travaillaient pour rembourser leurs dettes.

Malheureusement pour de nombreux débiteurs, le plan d’Oglethorpe a été légèrement déçu.

Il a fini par être très peu de débiteurs envoyés sur des bateaux en Géorgie, la plupart des colons étant des ouvriers et des femmes des classes inférieures.

L’esclavage était à l’origine interdit en Géorgie.

James Oglethorpe avait un nouveau plan radical pour la colonisation de la Géorgie, qui est devenu connu sous le nom de plan Oglethorpe.

Pour faire simple, il envisageait que la colonie de Géorgie serait colonisée par des familles d’agriculteurs à petite échelle qui n’utilisaient aucune forme de travail forcé.

C’est ainsi que la colonie de Géorgie fut installée avec l’arrivée du navire Anne, sur le site de la ville moderne de Savannah.

Le statut de la Géorgie en tant que colonie sans esclavage fut malheureusement de courte durée.

En 1749, 16 ans seulement après la fondation de la colonie, l’interdiction de l’esclavage a été abrogée.

La Géorgie avait sa propre ruée vers l’or.

Connue sous le nom de Georgia Gold Rush, c’était la deuxième du genre dans l’histoire des États-Unis. Il est venu à la suite de la découverte d’or dans les montagnes du nord de la Géorgie en 1829.

En conséquence directe de la ruée vers l’or, une Monnaie fédérale a été créée en 1838 dans la ville de Dahlonega, en Géorgie.

En fait, tant d’or sortait de Géorgie que la Monnaie de Dahlonega a fonctionné jusqu’en 1861!

La Géorgie a été le dernier des États confédérés à rejoindre les États-Unis.

En tant qu’État qui prospérait presque uniquement grâce au travail des esclaves, il n’était guère surprenant qu’ils aient fait sécession des États américains en tant que l’un des sept États confédérés d’origine.

La Géorgie est sortie de la guerre civile une coquille d’elle-même. La production de coton, par exemple, est passée de près de 700 000 balles à moins de 50 000 en 1865.

De nombreux Blancs ont été encore davantage privés de leurs droits, n’ayant pas seulement été vaincus, mais aussi avoir perdu la majorité de leurs sources de revenus.

Néanmoins, le président Andrew Johnson a décidé de restaurer les États confédérés dans l’Union, y compris la Géorgie.

Il a fallu une occupation militaire américaine et une élection supervisée de délégués pour que la Géorgie soit enfin réintégrée dans l’Union.

Coca-Cola a été inventé à Atlanta, en Géorgie.

Un colonel confédéré du nom de Dr John Pemberton a inventé la célèbre boisson gazeuse dans la ville d’Atlanta en 1885.

Initialement appelé «Pemberton’s French Wine Coca nerve tonic», il l’avait conçu pour l’aider dans ses tentatives de réduire sa dépendance à la morphine.

Après que l’interdiction ait été adoptée dans diverses régions de Géorgie, il a créé une version non alcoolisée de la boisson, qu’il a appelée Coca-Cola.

La boisson connut un franc succès, mais il finit par la vendre à un magnat des affaires américain appelé Asa Candler en 1892.

Une bombe nucléaire a été perdue au large des côtes de la Géorgie en 1958.

Bien que ce fait puisse vous préoccuper dans une certaine mesure, le plus inquiétant est qu’il n’a toujours pas été trouvé!

Le 5 février 1958, un bombardier B-457 effectuait une mission d’entraînement au large des côtes de Géorgie, près de Tybee Island.

Le bombardier B-457 est entré en collision avec un avion de combat F-86 en plein vol, et le pilote a largué la bombe pour éviter qu’elle n’explose pendant que le bombardier effectuait un atterrissage d’urgence.

Bien qu’il y ait eu de nombreuses tentatives pour localiser la bombe, il n’y a pas eu de chance jusqu’à présent.

La Géorgie est bien plus que l’État de la pêche.

La Géorgie est connue comme un État de la pêche depuis la fin de la guerre civile américaine, en raison d’une augmentation de la production de pêches.

Bien que la Géorgie ait le surnom de «The Peach State», elle ne produit même pas le plus de pêches aux États-Unis.

Cela étant dit, la Géorgie est toujours un État incroyablement important en matière d’agriculture, étant le premier producteur d’arachides et de pacanes!

Il y a un arbre en Géorgie qui se possède.

Dans la ville d’Athènes, en Géorgie, se trouve un chêne blanc qui est légalement propriétaire et tous les terres dans un rayon de 8 pieds (2,4 mètres) de la base de l’arbre.

La légende raconte que le propriétaire initial du terrain était un professeur local de l’Université de Géorgie appelé William Henry Jackson.

Les détails de l’histoire ont malheureusement été perdus au fil du temps, mais nous savons que cela s’est passé entre 1820 et 1832.

Dans les années 40, l’arbre a explosé dans une tempête, mais tout n’a pas été perdu. Un gland du même chêne a été planté à sa place, et ce nouvel arbre a hérité de l’acte foncier.

Atlanta a été entièrement brûlée pendant la guerre civile.

Le 15 novembre 1864, la capitale de la Géorgie a été incendiée par les forces confédérées sous le commandement du général William Tecumseh Sherman.

Après que les confédérés aient quitté la ville, il restait moins de la moitié des bâtiments debout.

Atlanta a choisi le symbole du phénix pour représenter la façon dont la ville renaît de ses cendres à la suite de la destruction du général Sherman.

La ville géorgienne de Savannah est la ville la plus hantée des États-Unis.

La ville de Savannah serait tellement hantée que l’Institut américain de parapsychologie l’a classée comme «la ville la plus hantée d’Amérique».

Cela est le résultat de centaines d’années de rapports d’activité paranormale, ainsi que d’un passé très troublé.

La ville a subi des épisodes de fièvre jaune, de multiples incendies désastreux, en plus d’être une position centrale dans de multiples guerres.

La Géorgie était au cœur du mouvement des droits civiques dans les années 50 et 60.

La Géorgie a été amenée de coups de pied et de cris dans le mouvement des droits civiques par les paroles et les actions de Martin Luther King Jr et d’autres comme lui.

Martin Luther King Jr était en fait originaire de Géorgie, né à Atlanta, en Géorgie, en 1929.

King a été l’un des principaux dirigeants du mouvement des droits civiques de 1955 jusqu’à son assassinat en 1968.

Avec d’autres, il a formé la Southern Christian Leadership Conference en 1957, qui a aidé d’autres groupes comme eux et a fourni une plate-forme pour le leadership politique dans la lutte pour les droits civils dans le Sud.

Les crevettes fraîches poussent au sommet d’une montagne juste à l’extérieur d’Atlanta.

Stone Mountain se trouve dans le parc au nom imaginatif de Stone Mountain, juste à l’extérieur de la ville d’Atlanta.

Cette montagne est en fait un morceau de roche géante exposée, principalement composé de monzonite de quartz.

À son point le plus élevé, il est à 825 pieds (251 m) au-dessus du sol ou à 1686 pieds (514 m) au-dessus du niveau de la mer.

Le sommet de la montagne est principalement plat et est couvert de petites piscines rocheuses d’eau douce.

Pendant la saison des pluies, les bassins rocheux se remplissent d’eau et de minuscules palourdes et crevettes féériques apparaissent et pondent leurs œufs.

Lorsque les mares s’assèchent, les œufs peuvent rester dormants pendant des années, attendant la prochaine forte pluie pour continuer le cycle.

Et voilà, le Peach State dans toute sa splendeur, sanglante ou non!

N’oubliez pas qu’il y a bien plus en Géorgie que les pêches – alors la prochaine fois que vous serez dans la région, jetez-y un coup d’œil, faites attention à cette bombe nucléaire non explosée!