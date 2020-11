Nouvelles affiches mandaloriennes de la galerie Bottleneck – / Film

Les enfants de nos jours ne peuvent pas en avoir assez Le mandalorien et son acolyte, le Baby Yoda qui aime les œufs (de son vrai nom: Fred, euh, je veux dire, The Child). Le live-action Disney + Guerres des étoiles série est un grand succès, et si vous voulez des souvenirs de Mando pour décorer vos murs, les gens de Galerie des goulots d’étranglement avez-vous couvert à temps pour les lundis Mando. Aujourd’hui, quatre nouveaux Le mandalorien les affiches seront à vous si vous agissez rapidement.

Comme les rapports de goulot d’étranglement, les impressions proviennent de Alice X. Zhang, Juan Ramos, et Dave Perillo.

Le voyage Devant par Alice X. Zhang

Giclée d’art

13 x 19 pouces

Edition numérotée à la main de 250 exemplaires

50 $

Alice X. Zhang jette son dévolu sur Din and the Child avec sa dernière peinture numérique, The Journey Ahead. Le travail d’Alice sur le langage corporel est pleinement exposé dans cet imprimé, mettant en lumière le début de l’aventure périlleuse du duo dynamique, ainsi que le début de leur relation.

Nouvel horizon par Juan Ramos

Impression d’écran

18 x 36 pouces

Edition numérotée à la main de 250 exemplaires

50 $

L’imprimé Mando de Juan Ramos est une explosion à impulsion de phase jusqu’au cœur. Alors que Din et l’enfant naviguent dans un danger constant, ils ont également pu construire leur relation à travers des moments plus petits et plus calmes, et l’imprimé de Juan résume cela avec brio avec l’enfant jeté amoureusement contre Din, le sceau de Mudhorn affiché fièrement.

Chapitre quatre par Dave Perillo

Impression d’écran

18 x 12 pouces

Édition numérotée à la main de 200 exemplaires

40 $ chacun / 80 $ par ensemble

Chapitre cinq par Dave Perillo

Impression d’écran

18 x 12 pouces

Édition numérotée à la main de 200 exemplaires

40 $ chacun / 80 $ par ensemble

Dave Perillo revient pour continuer sa série mandalorienne, couvrant chaque chapitre de l’espace occidental. Les chapitres quatre et cinq voient Din rassembler des alliés, des écrasés et, comme toujours, des ennemis. La série d’impressions de cartes de titre de Dave est l’un de nos projets en cours préférés, et nous avons hâte de voir où Dave l’emmène.

Vous pouvez les récupérer aujourd’hui, à 12 h 00 HE, sur Bottleneckgallery.com.

