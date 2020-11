Des choses étranges qui se sont produites lors du lancement de la PS5

La PS5 est sur le marché depuis quelques jours, dont le lancement s’est en partie accompagné de choses étranges. Il y a donc non seulement des expériences positives et parfois négatives avec la nouvelle console de Sony, mais aussi des expériences auxquelles on ne s’attend pas.

Qu’il s’agisse de retards de livraison à court terme, de colis manquants ou de livraisons arrivées différemment des attentes, nous avons rassemblé ici quelques rapports amusants.

Mise à jour gratuite vers Disc Edition

Ce n’est pas toujours ce qu’il y a à l’extérieur. C’était tout aussi vrai en RDA qu’avec la PS5. Quelques utilisateurs ont rapporté sur Reddit qu’ils avaient commandé une PS5 Digital Edition et, selon l’emballage, l’avaient reçue, mais il y avait une édition de disque dans la boîte. Une mise à jour bienvenue qui vaut facilement 100 $. Il n’y a pas encore eu de cas inverses dans lesquels on a reçu une édition numérique au lieu d’une édition sur disque.

Contrôleur DualSense Ohne X-Button

Même avec la production du contrôleur DualSense, les choses ne se passent pas toujours bien ou l’inspecteur en charge de l’usine n’a pas cherché un instant. Il y a donc apparemment quelques copies où le bouton X est complètement absent. Au lieu de cela, deux boutons triangulaires sont installés ici, ce qui est considéré avec humour comme une édition limitée. Fonctionnellement, bien sûr, cela ne change rien.

Report quelques heures seulement avant le lancement

Quelques clients de BestBuy et Walmart aux États-Unis étaient un peu plus agacés. Avec de grandes attentes de pouvoir tenir la PS5 entre leurs mains le lendemain, on leur a dit quelques heures avant le lancement officiel que la livraison serait parfois reportée à décembre. La merde arrive!

Le joueur télécharge une mauvaise version

Déjà le week-end, nous avons signalé qu’il y avait un petit bug sur la PS5 qui donne la priorité à la version PS4 lors du téléchargement. La version PS5 actuelle n’est téléchargée que par intervention manuelle. La chose curieuse est que de nombreux joueurs n’ont même pas remarqué qu’ils jouaient à la version PS4. Au lieu de cela, ils ont été déçus par le « pouilleux«Graphiques et fonctionnalités manquantes.

Consoles PS5 disparues

La PS5 est presque arrivée à la maison, mais sans faire la facture avec le fournisseur. Selon un rapport de Reddit, quelqu’un a reçu une notification d’Amazon indiquant que le colis avait été déposé à l’extérieur de la porte comme convenu. Malheureusement, l’étiquette de livraison était avec Video_Game_Hardware déclare ce qui a apparemment incité le fournisseur à préférer jouer lui-même et à reprendre le colis avec lui sans plus tarder. Le tout a été exposé parce que le destinataire réel avait une caméra annulaire et a tout enregistré.

Dans ce pays, la PS5 sortira jeudi prochain. Il reste à voir ce qui va se passer de si étrange ici.