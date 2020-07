Samsung Galaxy Buds Live: tout ce que nous savons et ce que nous voulons voir

Les fuites de Samsung Galaxy Buds Live inondent la sphère de la technologie audio mobile, et pour une bonne raison: les prétendus Galaxy Buds Live ont un design en forme de haricot déconcertant. Nous vous avons mis à jour avec des fuites sur une date de sortie potentiellement repoussée, des coloris, etc. Maintenant, récapitulons tout ce que nous savons et ce que nous attendons du Samsung Galaxy Buds Live.

Samsung Galaxy Buds Live: toutes les rumeurs et fuites

Annulation de bruit

Tous les signes pointent vers une technologie antibruit avec ces écouteurs arrondis, qui les opposerait directement aux goûts des Apple AirPods Pro, Sony WF-1000XM3 et Panasonic RZ-S500W. Il s’agit d’une concurrence féroce pour les écouteurs qui ne semblent pas se sceller sur le conduit auditif.

Vous avez parfaitement le droit de vous sentir sceptique quant aux performances d’annulation du bruit: l’annulation du bruit fonctionne mieux lorsqu’une barrière physique est créée entre le tympan de l’auditeur et le monde extérieur. La plupart des écouteurs y parviennent avec un embout en silicone standard qui crée une faible aspiration vers l’oreille, bloquant ainsi passivement le bruit extérieur. Sans ce type d’isolation passive, la suppression du bruit, quelle que soit la technologie avancée, ne sera pas très efficace.

Si quoi que ce soit, il est plus logique que les écouteurs Bean aient une technologie de suppression du bruit ambiant appliquée au système de microphone pour améliorer la transmission vocale. Cependant, si les écouteurs s’avèrent imiter davantage les formes des générations précédentes, il serait logique de voir une suppression active du bruit (ANC) qui s’étend au-delà du réseau de microphones.

La qualité du microphone devrait être meilleure

Le Samsung Galaxy Buds Live est presque garanti d’avoir une meilleure qualité de microphone que le Samsung Galaxy Buds Plus. Nous avons déjà constaté une énorme amélioration de la qualité des appels, des Galaxy Buds de première génération aux Galaxy Buds Plus, il est donc logique de voir cela aller encore plus loin.

Démo du microphone Samsung Galaxy Buds:

https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2020/02/Samsung-Galaxy-Buds-microphone-demo.mp3

Démo du microphone Samsung Galaxy Buds Plus:

https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2020/02/Samsung-Galaxy-Buds-Plus-microphone-demo.mp3

Même si la réduction du bruit ou la suppression du bruit du microphone n’est pas incluse, nous pourrions voir une amélioration des microphones à formation de faisceau utilisés dans le Samsung Galaxy Buds Plus. Des améliorations de la clarté de la voix seraient une mise à niveau bienvenue, car de plus en plus d’entre nous dépendent de nos écouteurs sans fil pour répondre aux appels, plutôt que de nos combinés. La dernière chose que quelqu’un veut pendant un appel est d’ennuyer son patron à cause de la mauvaise qualité de la voix.

Suivi de la condition physique en direct

Selon l’enregistrement de la marque Galaxy BudsX déposé en avril, il semble que le casque puisse écouter le Samsung Gear IconX en intégrant un tracker de fitness et un capteur de fréquence cardiaque. Le verbiage exact du dossier est le suivant: «… unité centrale de traitement et logiciel qui intègre et fournit des guides de mise en forme pour les utilisateurs… logiciel pour mesurer la distance, la vitesse, le temps, le changement de la fréquence cardiaque, le niveau d’activité et les calories brûlées.»

La réintroduction du suivi de la condition physique dans le Samsung Galaxy Buds Live serait une sage décision, car beaucoup d’entre nous comptent sur des régimes d’exercices à domicile. En suivant l’activité quotidienne, comme les calories brûlées, les pas effectués, les fluctuations de la fréquence cardiaque, etc., il peut être plus facile pour les athlètes au foyer d’atteindre leurs objectifs de mise en forme.

Toutes les notes incluses dans les dépôts de marques ne parviennent pas au produit final; dans ce cas, il y a beaucoup de trackers de fitness et de montres intelligentes à choisir. Cependant, en supposant que Samsung inclut ces fonctionnalités dans les nouveaux Galaxy Buds, une plus grande résistance à l’eau suivra probablement: les Samsung Galaxy Buds Plus sont classés IPX2, ce qui est bien pour les entraînements modérés. Pour les exercices extrêmement intenses ou ceux effectués dans des climats humides, un indice IP plus élevé peut être nécessaire.

Nous pouvons ne pas voir une meilleure durée de vie de la batterie si la suppression du bruit est incluse

La technologie de bruit est particulièrement gourmande en énergie, et si le Samsung Galaxy Buds Live l’inclut, la durée de vie de la batterie autonome peut ne durer que cinq heures. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais c’est beaucoup quand on considère que la plupart des cas de charge incluent plus de deux cycles de batterie pour une lecture portable. Bien sûr, les vraies batteries sans fil ont leurs problèmes et se dégradent rapidement au fil du temps, mais le fait de voir le logiciel de charge optimisée de la batterie d’Apple pour les AirPods me donne l’espoir de l’avenir de la véritable longévité du casque sans fil.

Nous prévoyons un prix standard de 149 USD pour accompagner le Samsung Galaxy Buds Live (ou Samsung Galaxy Buds X, quel que soit leur titre), qui est comparable à la tarification antérieure des Galaxy Buds.

Au plus tard, les nouveaux vrais écouteurs sans fil devraient être officiellement annoncés lors de l’événement Samsung Unpacked le 5 août aux côtés de la série Galaxy Note 20, mais les trackers de nouvelles pleins d’espoir soupçonnent que nous pourrions avoir un mot officiel d’ici la fin de ce mois.

Samsung Galaxy Buds Live: ce que nous voulons voir

Bien que les fuites aient établi des attentes élevées pour les véritables écouteurs sans fil de nouvelle génération de Samsung, il y a encore certaines fonctionnalités que nous espérons voir dont on n’a pas parlé.

Le Samsung Galaxy Buds Live devrait pouvoir se connecter à deux appareils à la fois

Le multipoint Bluetooth était une fonctionnalité attendue du Samsung Galaxy Buds Plus, et que nous avons vu correctement implémentée avec des appareils comme le Jabra Elite 75t et le Jabra Elite Active 75t. Cependant, Samsung a discrètement retiré toute mention de connectivité à deux appareils de la page officielle du produit Galaxy Buds Plus lors du lancement. Peut-être que la société inclura cette fonctionnalité utile dans le Samsung Galaxy Buds Live, ce qui en ferait une paire d’écouteurs très polyvalente.

Bien qu’il soit décevant de voir qu’un autre casque sans fil ne peut pas se connecter à deux appareils à la fois, Samsung Dual Audio reste une fonctionnalité utile sur les smartphones Samsung Galaxy. Cela ne compense pas complètement le manque de connectivité multipoint, mais il est agréable de diffuser de l’audio sur plus d’un casque à partir d’un seul appareil Samsung.

Un design en forme de haricot

D’accord, c’est un long plan …

Wireless PowerShare est une excellente astuce pour avoir dans sa manche lorsque vous avez laissé le câble USB-C à la maison.

Les écouteurs de haricots rouges continuent de pénétrer divers coins d’Internet. Il semble inévitable que ce facteur de forme bizarre soit ce que nous obtenons, mais j’espère sincèrement que ce n’est pas le design avec lequel Samsung a couru. Les examinateurs de la technologie à travers le conseil d’administration ont déploré le design des Apple AirPods pour leur mauvais ajustement, et nous sommes tenus d’entendre les mêmes plaintes avec les bourgeons en forme de haricot qui n’incluent pas de manchons en silicone.

Quelles fonctionnalités aimeriez-vous voir pour le Samsung Galaxy Buds Live? Faites le nous savoir dans les commentaires.