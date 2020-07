La NASA retarde le lancement du télescope spatial phare James Webb au 31 octobre 2021

Le lancement du prochain télescope spatial phare de la NASA a été repoussé de sept mois supplémentaires.

Le décollage des 9,8 milliards de dollars Télescope spatial James Webb a été retardée de mars 2021 au 31 octobre de la même année, ont annoncé aujourd’hui des responsables de la NASA (16 juillet), invoquant des difficultés techniques ainsi que des complications imposées par la pandémie de coronavirus.

« Webb est l’observatoire spatial le plus complexe au monde, et notre priorité scientifique absolue, et nous avons travaillé dur pour faire avancer les progrès pendant la pandémie », Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA, dit dans un communiqué . « L’équipe continue de se concentrer sur l’atteinte de jalons et la recherche de solutions techniques qui nous permettront de franchir cette nouvelle date de lancement l’an prochain. »

Télescope spatial James Webb de la NASA dans la salle blanche de Northrop Grumman, Redondo Beach, Californie, en juillet 2020. Son lancement est maintenant prévu pour le 31 octobre 2021. (Crédit image: NASA / Chris Gunn)

Les nouvelles d’aujourd’hui ne sont pas exactement sorties du champ gauche. Zurbuchen a dit le mois dernier que Webb ne respecterait pas l’échéance de mars 2021 et qu’une nouvelle date cible serait bientôt déterminée. Et le très attendu Webb a subi une série de dépassements de coûts et de bordereaux durant la dernière décennie. Depuis 2009, le coût estimé de la mission a presque doublé et sa date de lancement a été repoussée d’environ sept ans.

Les responsables de la NASA ont attribué trois mois de ce dernier retard de sept mois au pandémie de Coronavirus , ce qui a forcé de nombreux centres de la NASA à imposer des commandes obligatoires de travail à domicile. Les travaux de «réduction des risques» sur une technologie Webb complexe, comme l’immense pare-soleil pliable de l’observatoire, ont ajouté deux mois supplémentaires. Les deux mois restants ont été ajoutés pour la «marge horaire», ce qui a donné à la mission un peu de répit sur sa longue route vers la rampe de lancement.

Mais le bordereau horaire n’augmentera pas les 13 670 livres. (6 200 kilogrammes) Le lourd prix à payer de Webb, ont déclaré des membres de l’équipe de la mission.

« Sur la base des projections actuelles, le programme prévoit de terminer le travail restant dans le nouveau calendrier sans nécessiter de fonds supplémentaires », a déclaré dans le même communiqué Gregory Robinson, directeur du programme Webb de la NASA au siège de l’agence à Washington, D.C.

Webb a été entièrement assemblé et l’observatoire subit actuellement une série de tests à Redondo Beach, en Californie, dans les installations de Northrop Grumman, le maître d’œuvre de la mission. Une fois ces travaux approfondis terminés, le vaisseau spatial sera expédié vers son site de lancement, le port spatial européen de Kourou, en Guyane française, sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud.

Webb lancera au sommet d’une fusée Ariane 5, puis se dirigera vers le point Soleil-Terre Lagrange 2, un point stable dans la gravitation à environ 930 000 miles (1,5 million de kilomètres) de la Terre. L’observatoire déploiera son pare-soleil, qui est de la taille d’un court de tennis et aidera à garder les instruments de Webb au frais.

Ce refroidissement est vital pour la mission du télescope, qui consiste à étudier l’univers en lumière infrarouge. Ce travail sera varié et révélateur, ont déclaré des responsables de la NASA.

« Webb est conçu pour tirer parti de l’incroyable héritage de [NASA’s] Hubble et les télescopes spatiaux Spitzer, en observant l’univers infrarouge et en explorant toutes les phases de l’histoire cosmique « , a déclaré Eric Smith, responsable du programme Webb au siège de la NASA. » L’observatoire détectera la lumière de la première génération de galaxies qui se sont formées dans le premier univers après le Big Bang et étudier les atmosphères des environs exoplanètes pour d’éventuels signes d’habitabilité. «

Et peut-être plus excitantes sont les découvertes que les chercheurs ne peuvent pas prévoir avant que le télescope ne soit opérationnel.

« Ce que je veux voir le plus de Webb, c’est ce que je ne peux pas anticiper aujourd’hui », a déclaré Smith lors d’une conférence de presse aujourd’hui. « Quand quelqu’un, un jeune scientifique là-bas, trouve une nouvelle façon d’utiliser cela, complètement inattendu – c’est alors que ces installations nous époustouflent vraiment. J’attends ça. »

