No Man’s Sky – Mise à jour sur la désolation

Hello Games a annoncé la prochaine grande mise à jour de No Man’s Sky appelée Désolation. Avec cela, des cargos générés de manière procédurale, plus de contenu d’histoire, des améliorations de combat, des ajustements de cargo et bien plus encore sont introduits.

Cette fois, vous devez survivre dans un cargo sortant, dont les couloirs et les chambres sont générés de manière procédurale. Cela signifie qu’aucune pièce n’est la même que l’autre, mais pour y passer, vous devez rechercher des indices et découvrir ce qui est arrivé à l’équipage. Mais attention: l’IA de sécurité semble être infectée par une étrange présence extraterrestre.

Chacun de ces cargos promet également une histoire unique qui peut être explorée en examinant les journaux de l’équipage et les effets personnels, y compris l’accès aux quartiers du capitaine.

De nouveaux objets peuvent également être extraits des objets trouvés pour restaurer le cargo, y compris une meilleure propulsion de distorsion, des améliorations de flotte, un meilleur boost, etc.

Tous les détails sur la mise à jour de Désolation peuvent être trouvés sur la page d’accueil officielle.