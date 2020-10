Rooker heureux que F9 ne soit pas sorti en 2020, deux autres suites sont prévues – betanewsfr

L’acteur Michael Rooker, connu pour ses rôles dans des tarifs aussi polyvalents que «Henry: Portrait of a Serial Killer» et «Guardians of the Galaxy», est reconnaissant que «F9: The Fast Saga» ne soit pas sorti alors qu’il était censé le faire plus tôt en l’année.

« Fast 9 va être une belle pièce et je suis content que nous attendions tous », a déclaré Rooker à CBR. «Je suis content que tout ait été repoussé alors [it can] sortez sur grand écran. »

«F9», le neuvième de la longue série «Fast & Furious», sortira désormais le 22 mai 2021 après avoir été repoussé de son emplacement d’origine pour le premier trimestre 2020.

Pendant ce temps, Deadline rapporte que la série «Fast & Furious» se terminera après un dixième et un onzième versement.

Justin Lin, qui a réalisé plusieurs épisodes de la série à roues, reviendra pour diriger les deux prochains.

Tout comme les séries de films «The Avengers» et «Matrix», les deux derniers films seront une histoire en deux parties par opposition à deux films autonomes.