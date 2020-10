Star Trek: Répartition de la chronologie des découvertes

Chronologie de Star Trek: Discovery Saison 3

À la fin de la saison 2, tout change. Burnham et le Discovery sautent à travers un trou de ver et parcourent 930/931 ans dans le futur vers une partie inconnue du randonnée frontière temporelle. Cela les place au 32ème siècle pour Découverte Saison 3. Michael arrive vraisemblablement en 3188 et passe un an dans cette nouvelle chronologie sans ses coéquipiers avant leur arrivée. Cela signifie que le reste de l’équipage du Discovery arrive et est réuni avec Burnham en 3189.

Quand la brûlure s’est-elle produite?

Quel est l’état actuel de la Fédération? Euh, fam, ce n’est pas bon. Sept cents ans après le saut de Discovery (donc vers 2959), les réserves de dilithium se sont taries et la Fédération a commencé à tester des conceptions de chaîne alternatives.

Ensuite, « The Burn » s’est produit, tuant instantanément des millions de personnes à bord des navires de la Fédération lorsque les noyaux de distorsion des navires ont explosé simultanément. Book nous dit que cela s’est produit 100 à 150 ans avant les événements de la saison 3. (Vous ne pouvez pas être plus précis, livre?), Ce qui placerait l’événement mystérieux entre 3038 et 3088. Grossièrement.

Chronologie des courts treks «Calypso»

le Treks courts l’épisode «Calypso» se déroule au 33ème siècle, ce qui le situe au moins 10 ans après les événements de Star Trek: Découverte Saison 3 jusqu’à présent, mais pourrait la placer jusqu’à 110 ans après. L’épisode nous montre la relation entre un humain nommé Craft et la sensibilité de l’IA de l’ordinateur Discovery, connu sous le nom de Zora, après que Discovery ait trouvé Craft flottant dans une capsule de sauvetage. Au NYCC de l’année dernière, Alex Kurtzman a taquiné la possibilité que l’épisode entre en jeu dans Découverte Saison 3.

Lorsque « Calypso » a lieu, la découverte a été abandonnée, avec Zora ordonné de maintenir sa position par son ancien capitaine. Craft pense que le capitaine «est mort depuis mille ans», mais on ne sait pas s’il a raison. Il convient également de noter que Craft vient d’une planète appelée Alcor IV et, avant son arrivée sur Discovery, il se bat depuis 10 ans dans la guerre contre les V’draysh. Il a été confirmé que le «V’draysh» est une syncope pour «Fédération», ce qui signifie qu’il est possible que, quelque part dans le Découverte Au cours de la saison 3, tout ce qui reste de la Fédération combat le Craft.

