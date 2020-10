Date de première de «  Superman & Lois  », nouveaux détails du personnage de «  Moon Knight  » et plus – / Film

Quand est-ce que Le flash, Batwoman, Éclair noir, et Superman et Lois première sur The CW? Qui compose la partition du Marvel et si…? séries? Vous souvenez-vous des publicités American Express avec Jerry Seinfeld et Superman? Quels autres personnages pouvons-nous nous attendre à voir dans Marvel’s Chevalier de la lune séries? Est Michael Giacchino revenir pour marquer Spider-Man 3? Tout cela et plus encore dans cette édition de Bits de super-héros.

Une nouvelle série de Funko POP avec Marvel Comics personnages comme les luchadores entre dans le ring de lutte.

Le flash, Batwoman, Éclair noir, Superman et Lois ont fixé les dates de la première des nouvelles saisons.

Ils sont de retour en action pour la saison 2! ?? #DCStargirl pic.twitter.com/fJH0tJXmrT – Stargirl de DC (@stargirl_cw) 28 octobre 2020

Brec Bassinger a pris le temps de donner aux fans un premier aperçu du Stargirl ensemble, dont un avec Amy Smart.

De nouveaux livres de niveau intermédiaire DC Comics arrivent Métropole, Johnny Constantine, et Flèche verte.

Crack up à toutes les maladresses faites par le casting de Les garçons dans cette bobine blooper de la deuxième saison de l’émission.

De nouveaux détails sur le personnage sont apparus dans la répartition du casting pour le prochain Marvel Chevalier de la lune séries.

Artiste Dan Hipp repensé la bataille entre Homme chauve-souris et le Joker avec une certaine Harry Potter inspiration.

Pays de Lovecraft compositeur Laura Karpman fournira le score pour le Et si… de Marvel? séries.

