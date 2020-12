Ronaldo revient pour marquer le 750e but, la Juventus bat le Dynamo – Football

Cristiano Ronaldo a marqué son 750e but en carrière pour aider la Juventus à battre le Dynamo Kyiv 3-0 mercredi et laisser à son équipe une chance de décrocher la première place de son groupe de la Ligue des champions.

Ronaldo a marqué le deuxième but de la Juve et a également frappé la barre après que Federico Chiesa ait ouvert le score en première mi-temps. Álvaro Morata a complété le score dans un match qui a vu Stéphanie Frappart devenir la première arbitre à arbitrer un match masculin de la Ligue des champions.

La Juventus est restée deuxième du groupe G, à trois points de Barcelone après la victoire 3-0 du club catalan à Ferencváros. Les deux clubs avaient déjà scellé la qualification pour les huitièmes de finale, mais une victoire de la Juventus à Barcelone lors du dernier tour la semaine prochaine pourrait permettre aux Bianconeri d’arracher la première place.

objectifs, moments heureux, sourit aux visages de nos supporters. Merci à tous les joueurs et entraîneurs qui m’ont aidé à atteindre ce nombre incroyable, merci à tous mes fidèles adversaires qui m’ont fait travailler de plus en plus dur chaque jour. pic.twitter.com/ZuS4GDOzeh – Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 2 décembre 2020

Le résultat et les performances allégeront une partie de la pression sur l’entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo. L’ancien joueur de la Juventus, âgé de 41 ans, en est à quelques mois de son premier poste d’entraîneur et a été critiqué après plusieurs démonstrations décevantes de son équipe.

«Je suis jeune et je sais que je dois m’améliorer comme mes joueurs, mais je vais continuer mon travail», a déclaré Pirlo. «Je me sens prêt pour le match à Barcelone, ce sont les matchs les plus faciles à jouer et je pense qu’ils seront comme un entraîneur. Certains matches changent votre saison en termes de confiance, nous y allons pour gagner.

La Juventus avait reposé Ronaldo le week-end dernier et avait subi un match nul décevant à Benevento en Serie A, mais avait eu un impact important sur son retour. La Juventus a brisé l’impasse à la 21e minute lorsque Chiesa s’est élevée au deuxième poteau pour se diriger vers le centre d’Alex Sandro depuis la gauche. Alex Sandro a créé une autre belle opportunité 10 minutes plus tard, passant devant deux défenseurs avant de mettre en place Ronaldo, mais son effort a canalisé sur la barre transversale.

La Juventus a failli concéder à la fin de la première mi-temps alors que le gardien Wojciech Szczęsny a dû quitter sa ligne pour refuser Viktor Tsyhankov. Ronaldo s’est inscrit sur la feuille de match à la 57e pour son 750e but pour le club et le pays – et l’un des plus faciles. Chiesa a couru sur le flanc droit et a fouetté un centre que le gardien de but a poussé sur la jambe de Morata avant que le ballon ne rebondisse vers Ronaldo, qui se retrouvait avec le plus simple des tap-ins au deuxième poteau.

Chiesa a également été impliqué dans le troisième but de la Juve alors qu’il a fait irruption dans la surface et a choisi Morata, qui l’a glissé froidement dans le coin inférieur droit. C’était le sixième but de Morata dans la compétition cette saison.