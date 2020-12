Voir le pitch de George Lucas pour la trame de fond originale d’Anakin Skywalker – / Film

En juillet 1981, peu de gens étaient au courant de l’idée qui commençait à se former George Lucas‘mind: une histoire d’origine pour l’iconique Guerres des étoiles méchant Dark Vador. Mais au moins trois personnes ont appris les détails lors d’une conférence d’histoire pour Le retour du Jedi, dans laquelle le Guerres des étoiles maestro révélé à Richard Marquand, Howard Kazanjian, et Lawrence Kasdan sa vision des origines d’Anakin Skywalker. Le pitch de Lucas pour la trame de fond originale d’Anakin Skywalker, qui est révélée dans le nouveau livre Les archives de Star Wars: 1995-2005, présente plus que quelques similitudes avec ce que nous verrions éventuellement à l’écran dans la division Guerres des étoiles préquels, avec quelques différences mineures et des références à des personnalités politiques réelles comme… Richard Nixon?

Toutes sortes de pépites ont été révélées par l’auteur Paul Duncan et la nouvelle de l’éditeur Taschen Les archives de Star Wars: 1999-2005 livre, qui tire le rideau sur la réalisation de la trilogie prequel de manière éclairante et surprenante. La dernière révélation a été dévoilée par Duncan lui-même.

Dans un tweet le week-end dernier, Duncan a mis le décor: «Du 13 au 17 juillet 1981: c’est George Lucas expliquant à Richard Marquand, Howard Kazanjian et Lawrence Kasdan le contexte d’Anakin, Obi-Wan et l’empereur lors d’une conférence d’histoire. pour Return of the Jedi, donc ils ont un contexte pour la fin du film. «

13-17 juillet 1981: Voici George Lucas expliquant à Richard Marquand, Howard Kazanjian et Lawrence Kasdan le contexte d’Anakin, Obi-Wan et l’empereur lors d’une conférence d’histoire pour Return of the Jedi, afin qu’ils aient un contexte pour la fin du film. pic.twitter.com/XcURLY3JBb – Paul Duncan (@kershed) 28 novembre 2020

La fin de Le retour du Jedi présente la rédemption de Dark Vador, du moins aux yeux de son fils Luke Skywalker, et Lucas voulait que cette rédemption soit crédible. Ainsi, il a exposé ce que nous voyons essentiellement dans les années 2005 La revanche des Sith, qui raconte la descente d’Anakin dans la paranoïa aux mains du chancelier manipulateur Palpatine, et sa transformation en méchant défiguré Dark Vador. Il y a quelques différences – le discours original de Lucas semble se dérouler sur une période plus longue que ce qui s’est passé dans le film, la mort de la femme d’Anakin a lieu après toute l’action – mais sinon, la trame de fond d’Anakin est restée à peu près la même dans le 20- quelques années, il a fallu pour le porter sur grand écran.

Bien qu’il y ait une chose amusante à noter: Lucas compare la montée au pouvoir de Palpatine et sa subversion du gouvernement à Richard Nixon, ce qui est une comparaison appropriée, mais certainement liée à l’époque à laquelle cette conversation a eu lieu.

Voici le passage complet détaillant le discours de Lucas lors de la conférence d’histoire de cinq jours pour Le retour du Jedi de Les archives de Star Wars: 1995-2005:

Anakin Skywalker a commencé à fréquenter l’empereur, qui à ce moment-là, personne ne savait que c’était si mauvais, parce qu’il était un élu. C’était un politicien. Richard M. Nixon était son nom. Il a subverti le Sénat et a finalement pris le relais et il était vraiment mauvais. Mais il faisait semblant d’être un gars vraiment sympa. Le père de Luke est subverti par l’empereur. Il devient un peu bizarre à la maison et sa femme commence à comprendre que les choses vont mal et elle se confie à Ben, qui est son mentor.

Lors de ses missions à travers les galaxies, Anakin est parti et a fait son truc Jedi et beaucoup de Jedi se sont fait tuer – et c’est parce qu’ils lui tournent le dos et qu’il les coupe. Le président se transforme en empereur et la mère de Luke soupçonne que quelque chose est arrivé à son mari. Elle est enceinte. Anakin devient de pire en pire, et finalement Ben doit le combattre et il le jette dans un volcan et Vader est tout battu.

Quand il tombe dans le pot, il ne reste presque plus rien de lui au moment où les troupes de l’empereur le sortent de la boisson. Puis, quand Ben découvre que Vader a été repêché et est aux mains de l’Empire, il s’inquiète. Il retourne vers la femme de Vader et explique qu’Anakin est le méchant, celui qui tue tous les Jedi.

Mme Skywalker a eu les enfants, les jumeaux, deux petits bébés de six mois environ. La ligne Skywalker est très forte avec la Force, alors Ben dit: «Je pense que nous devrions protéger les enfants, car ils pourraient peut-être nous aider à réparer le tort que votre mari a créé dans l’univers.» Ben en prend un et le donne à un couple là-bas sur Tatooine et il prend sa petite cachette dans les collines et il le regarde grandir. Ben ne peut pas élever Luke lui-même, car c’est un homme recherché. Leia et la mère de Luke se rendent à Alderaan et y sont emmenés par le roi, qui est un ami de Ben. Elle meurt peu de temps après et Leia est élevée par ses parents adoptifs. Elle sait que sa vraie mère est décédée.

Je pense que tu peux faire que Ben assume la responsabilité de Vader. «J’aurais dû lui donner plus de formation. J’aurais dû l’envoyer à Yoda, mais je pensais que je pourrais être aussi bon professeur que Yoda. Je souhaite que je puisse arrêter la peste que j’ai déchaînée sur la galaxie. Son fardeau est qu’il se sent responsable de tout ce que Vader a fait.

