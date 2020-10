Roland Garros de Rafael Nadal enregistre le meilleur du sport: Andy Murray – Tennis

in

Le record de Rafael Nadal de 13 titres en simple à Roland-Garros est l’une des plus grandes réalisations de tous les temps dans le sport et il est peu probable qu’il soit jamais battu, a déclaré Andy Murray. L’Espagnol Nadal a battu Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 en finale de Roland Garros dimanche pour égaliser Roger Federer sur 20 titres du Grand Chelem.

«C’est une réalisation incroyable», a déclaré Murray aux journalistes à Cologne avant un événement ATP 250. «Je ne pense pas que ce que (Nadal) a fait à Roland Garros sera jamais battu. Il est à court de gagner le même montant à un seul tournoi que Pete Sampras l’a fait en Grand Chelem.

«Je pense que c’est l’un des meilleurs records du sport, peut-être le meilleur. Je ne pense pas que cela se répétera jamais et je ne pense pas que quiconque s’en rapprochera.

Parmi les «Big Three», Murray pensait que ce serait Nadal ou Djokovic (17 majors) qui finiraient leur carrière avec le plus de titres du Grand Chelem. «À condition qu’ils restent tous en forme et s’ils prennent leur retraite tous au même âge, alors je pense que ce serait entre Rafa et Novak», a déclaré Murray.

