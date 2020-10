Tyler1 accuse XQC de mettre en valeur la vue alors que la paire échange des coups en streaming

in

Deux des plus grandes stars de Twitch ont échangé des coups après qu’un téléspectateur a dit à Tyler1 que XQC avait insulté son partenaire Macaiyla lors d’un match de Among Us.

L’échange a commencé lorsque Tyler a lu un don du chat affirmant que XQC avait qualifié Macaiyla de «chienne à QI zéro» lors d’une partie de Parmi nous le couple faisait partie de. Tyler a répondu à cela avec un commentaire apparemment dédaigneux.

«XQC et malding dans Parmi nous un putain de jeu de société pour enfants dont personne ne se soucie, fou », a déclaré Tyler.

Après l’envoi de ce clip à XQC, la querelle s’est poursuivie avec le streamer choisissant de prendre des photos au jeu de choix de Tyler, League of Legends.

« Il joue à des putains de Teletubbies, des arnaques Lego, des conneries, des déchets de pâte à modeler, un magasin à un dollar DOTA, et y a passé toute sa vie », a déclaré XQC. À un moment donné, il va se réveiller et il va avoir quoi, comme 60 ans et avoir passé 40 ans de sa vie à jouer à un putain de jeu fait pour un enfant de douze ans.

Tyler One a vu ce clip peu de temps après et a répondu de la même manière en critiquant le jeu que XQC avait diffusé en streaming et en visant personnellement le streamer en disant que la seule raison pour laquelle les gens jouent avec lui est qu’il attire les téléspectateurs.

«Et à quoi jouez-vous XQC? Un putain de jeu de société, avec des inconnus aléatoires qui ne tolèrent votre merde que parce que vous avez des téléspectateurs. Maintenant, honnêtement XQC, vous voyez le botting ok, là je l’ai dit.

Ce n’est pas la première fois que Tyler accuse XQC de visionnage, plus tôt ce mois-ci, lorsqu’on lui demande ce qu’il pense du jeu Parmi nous Tyler a fait la même accusation.

Partager : Tweet