Rocket League – Date de la saison 2 confirmée

Psyonix a confirmé la date de début de la saison 2 dans Rocket League, qui sera disponible dans quelques jours. Le nouveau Rocket Pass sera alors également disponible.

Le nouveau Rocket Pass promet plus de 70 niveaux haute vitesse pleins de nouveaux objets, dirigés par le R3MX, qui seront débloqués immédiatement. Le R3MX GXT spécial vous attend alors au niveau 70. Avec Rocket Pass Premium, vous pouvez également vous attendre à un boost d’EXP, à des défis hebdomadaires et saisonniers supplémentaires, vous avez accès aux niveaux pro selon le niveau 70 et bien plus encore.

Quoi d’autre vous attend dans la saison 2, le blog PlayStation a résumé ci-dessous:

Préparez-vous pour les champs de néon

Une nouvelle arène ouvrira ses portes le 9 décembre 2020! Vous pouvez entrer dans les champs de néon dans des listes de lecture en ligne et des matchs privés lorsque la saison commence.

Votre propre hymne

Choisissez votre chanson préférée et laissez-la jouer dans l’arène lorsque vous marquez un but, une sauvegarde épique ou êtes honoré après le match. Vous pouvez élargir votre bibliothèque avec des hymnes de joueurs en débloquant de nouvelles chansons et chansons de l’histoire de Rocket League via les défis, le Rocket Pass et la boutique d’objets!

Cascade entre en scène

Chaque spectacle a besoin de son rythme chapiteau. C’est pourquoi ils se sont associés au label de musique électronique Monstercat et à l’artiste à succès Kaskade, qui a produit de nouvelles chansons spécialement pour la Rocket League.

Nouveaux LTM

Au cours de la deuxième saison, il y a un nouvel invité: Rocket Labs! Rocket Labs est désormais régulièrement ajouté en tant que liste de lecture LTM. Ici, vous pouvez essayer des arènes non standard et même expérimentales avec Soccar et d’autres modes de jeu. Restez à l’écoute et voyez quand Rocket Labs fait ses débuts en LTM!

Nouveaux articles PlayStation Plus

Les joueurs disposant d’un abonnement PlayStation Plus actif pourront obtenir le dernier pack plus tard ce mois-ci. Ce pack comprend Hypernova G1 Boost, roues SLK-VL, Lightning Plus Trail et Vice SE Breakout Decal.

La saison 2 commence le 9 décembre 2020.