Soul: Comment Nine Inch Nails a marqué le nouveau film Pixar

«Trent était tellement lié à Joe», ajoute la productrice Dana Murray. «Il était profondément investi dans l’histoire lui-même et il nous appelait et nous donnait de bonnes notes. Alors oui, ils étaient tellement géniaux.

Batiste dit qu’il est satisfait de la façon dont la musique qu’il a interprétée pour le film et la partition que Reznor et Ross ont composée se complètent. «Je suis vraiment reconnaissant que nous ayons eu la chance de le faire, car au début, nous n’entendions même pas la musique de l’autre», se souvient-il. «Et puis, alors que le processus commençait à avancer, j’ai eu la chance d’entendre une partie de la musique qu’ils faisaient, ils ont entendu une partie de la musique que je faisais, et nous nous sommes réunis à ce moment-là et cela a vraiment changé le reste. de la musique que je composais pour le film, parce que j’ai eu la chance de voir dans leur processus.

Docter convient que la collaboration des trois artistes a été un coup unique de grande chance créative. «C’est hilarant de réunir Trent, Atticus et Jon Batiste parce qu’ils sont tellement opposés que les gens», note-t-il. «C’est une vraie joie. Ils sont tous si incroyablement talentueux et abordent les choses d’une manière si différente que cela a fini par être un excellent mariage, je pense, dans le film.

Le réalisateur ajoute que le style de travail de Reznor et Ross était également différent de celui de certains des compositeurs les plus connus et les plus populaires de Pixar. «Avec Randy Newman ou Michael Giacchino, on verrouille généralement l’image et ensuite ils commencent à marquer», explique-t-il. «Dans ce cas, Trent et Atticus ont commencé à développer des thèmes pendant que nous coupions les séquences, et ils nous ont donc juste lancé un barrage de musique différente, et nous nous disions: ‘Oh, attendez. Celui-là. Cela fonctionnerait très bien ici. »

La manière apparemment spontanée dont les musiciens ont travaillé se prête à l’idée du jazz comme métaphore de la vie, avec son imprévisibilité et son improvisation – l’un des principaux thèmes (sans jeu de mots) de Âme.