Riverdale saison 5 : Combien d’épisodes reste-t-il dans la deuxième partie de la série ?

in

Comme vous le savez probablement, la série Riverdale est de retour pour le reste de la saison 5, mais on ne sait toujours pas combien d’épisodes il reste avant la fin de la série.

Riverdale a disparu de The CW et de Netflix pendant quatre longs mois, laissant beaucoup de gens désespérés de savoir ce qui se passe après le cliffhanger de mi-saison et se demandant maintenant combien d’épisodes il reste avant le final de la saison.

L’épisode 11 de la saison 5 de Riverdale a été diffusé le mercredi 11 août sur The CW aux États-Unis et ce 12 août sur Netflix en France. Malheureusement, en raison des problèmes causés par Covid-19, la cinquième saison ne sera pas aussi longue que la précédente.

La première saison a été la plus courte jusqu’à présent avec seulement 13 épisodes. Lorsque les créateurs et les réseaux ont réalisé la popularité de la série, les saisons 2 et 3 ont été rallongées de 22 épisodes.

En raison des contraintes liées au tournage et du report de celui-ci à cause de Covid-19, le quatrième volet ne comptait que 19 épisodes et, selon le scénariste de la série, Ted Sullivan, il en sera de même pour la saison 5.

Riverdale : il reste au moins 8 autres épisodes à diffuser avant la fin de la saison

Cette dernière saison devrait comporter 19 épisodes au total. Ainsi, le final du cinquième volet pourrait être diffusé le mercredi 6 octobre sur The CW et sur Netflix le lendemain.

Comme la série est revenue à l’écran, il y a beaucoup de questions qui devront être répondues, au moins certains problèmes qui ont été laissés en suspens dans la saison seront résolus maintenant que Riverdale est de retour.