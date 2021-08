L’un dans l’autre : deux amants se réveillent dans le corps de l’autre, une comédie à voir sur TF1

Vous êtes fans des films de « body swap » comme le célèbre titre « Freaky Friday » avec Lindsay Lohan ou encore la nouvelle comédie française intitulée « Le Sens de la famille » avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy ? Eh bien, vous serez content d’apprendre que TF1 a prévu de diffuser un autre film du genre ce soir à 21H05, il s’agit de « L’un dans l’autre ». Créée et réalisée par Bruno Chiche, à qui l’on doit déjà d’autres titres comme « Une pure affaire » et « Je n’ai rien oublié », cette comédie sortie initialement au mois de septembre 2017 nous embarquera dans une folle histoire d’échange de corps entre deux amants. À l’occasion de cette diffusion, nous avons donc décidé de vous parler de ce qu’il faut savoir sur le long-métrage avant de le voir.

« L’un dans l’autre », c’est quoi l’histoire ?

Nombreux sont les cinéastes qui ont déjà abordé le concept de body swap dans leur film, pour ne citer que le plus célèbre d’entre eux, « Freaky Friday ». Et les réalisateurs français se sont également lancés dans l’aventure, c’est justement le cas de Bruno Chiche qui a repris dans son film le principe de Switch (1991), signé Blake Edwards. « L’un dans l’autre » nous emmène donc suivre l’histoire de deux couples, Pierre et Aimée ainsi qu’Éric et Pénélope. Tous les quatre sont amis depuis déjà plusieurs années et organisent de temps en temps des sorties et des diners entre couples.

Mais le seul problème, c’est qu’au fil du temps Pierre et Pénélope sont tombés amoureux et sont évidemment devenu des amants. Au fil du temps, entre leur vie de couple à gérer, le fait de devoir dissimuler leur relation amoureuse à leur entourage et surtout l’annonce du mariage d’Éric et Pénélope, la situation devient de plus en plus difficile à vivre pour eux. Ils prennent alors la décision de rompre, mais avant cela les deux amants passent une dernière nuit ensemble en guise d’adieu. Et le lendemain, c’est la catastrophe puisqu’ils se réveillent chacun dans le corps de l’autre.

Sans savoir ce qui a pu se produire durant la soirée, Pierre et Pénélope encore choqués par la situation doivent cependant reprendre le cours de leur vie. Pour protéger leur secret et en attendant de trouver une solution, chacun doit alors vivre la vie de l’autre, les problèmes de couple, le travail, la famille, mais surtout les découvertes sur l’autre sexe. Bref, pour nos deux amants, c’est le début des complications. Comment chacun d’eux va alors faire pour s’habituer à la vie de l’autre ? Et vont-ils réussir à trouver une solution ou non ? Les réponses, vous les aurez ce soir sur TF1.

Qui verra-t-on au casting du film ?

Du côté de la distribution, nous aurons la chance de voir le talent de grands acteurs qui ont réussi à interpréter à la perfection leurs personnages, notamment ceux de Pénélope et de Pierre. Et c’est Louise Bourgoin que nous retrouverons dans le rôle de Pénélope ainsi que Stéphane De Groodt dans celui de Pierre.

L'UN DANS L'AUTRE Bande Annonce (Louise Bourgoin, Comédie - 2017)

Lire cette vidéo sur YouTube

À leurs côtés, nous verrons également Aure Atika dans le rôle d’Aimée, Pierre-François Martin-Laval dans le rôle d’Éric, Anne Benoît dans le rôle de Françoise et Elliot Daurat dans celui d’Antoine. Voilà donc ce qu’il y a à savoir sur cette comédie déjantée qui parle d’échange de corps entre deux amants. Donc, si vous êtes fans de ce genre de film ou si vous n’avez rien de prévu à regarder ce soir, rendez-vous sur TF1 à 21H05 pour découvrir ou revoir « L’un dans l’autre ».