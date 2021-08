Shaman King saison 2 : Tout savoir sur la suite de l’anime Netflix

Basé sur une série de mangas japonais écrite et illustrée par Hiroyuki Takei, Shaman King est un anime de Shounen TV d’action-aventure urbaine fantastique dispo en streaming sur Netflix. Il raconte l’histoire de Yoh Asakura, un jeune adulte gentil et facile à vivre, qui décide de participer au Shaman Fight, une compétition organisée tous les 500 ans pour déterminer le nouveau Shaman King, qui acquiert la capacité de contrôler le Grand Esprit. , le plus ancien et le plus puissant de tous les esprits. La saison 1 de la série vient d’être disponible sur Netflix. Si vous vous demandez quand sortira la saison 2, voici ce que vous devez savoir.

Date de sortie de la saison 2 de Shaman King

La saison 1 de Shaman King a été diffusée le 9 août 2021 sur Netflix. Elle comprend 13 épisodes d’une durée de 24 à 25 minutes chacun. Studio Bridge a produit la série, avec Jouji Furuta en tant que réalisateur et Shouji Yonemura en tant que scénariste principal. Quant à la saison 2, voici ce qu’il faut savoir.

Ce n’est pas la première adaptation de l’œuvre originale de Takei. Studio Xebec a développé un anime ‘Shaman King’ qui a initialement été diffusé à la télévision japonaise pendant 64 épisodes entre le 4 juillet 2001 et le 25 septembre 2002. Le redémarrage de 2021 devrait couvrir les 35 volumes de la nouvelle édition complète de la série manga. L’anime télévisé hebdomadaire a été créé au Japon le 1er avril 2021 et devrait durer 52 épisodes.

Étant donné que la première saison compte 13 épisodes, nous pouvons supposer sans risque que les 52 épisodes seront divisés en quatre saisons ou cours de même durée. Le reste des saisons sortira probablement sur Netflix pour le public international au cours des deux prochaines années. Cela signifie que la saison 2 de ‘Shaman King’ pourrait sortir à l’automne 2021 ou l’hiver 2022.

C’est décidé, on participe au Shaman Fight. La nouvelle adaptation de Shaman King, prochainement. pic.twitter.com/0ZFAqFXqZv — Netflix France (@NetflixFR) March 10, 2021

Spoilers de la saison 2 de Shaman King

Dans la finale de la saison 1, Yoh devrait partir pour l’Amérique pour le prochain round de Shaman Fight. Lui et Anna passent la nuit ensemble avant son départ. Alors que Yoh, Horohoro, Ren et Ryu attendent dans une base militaire, Hao apparaît avec son équipe et révèle l’étendue de son pouvoir grâce à son contrôle sur l’Esprit du Feu. Alors que Yoh et d’autres survolent l’Amérique, leur avion disparaît soudainement. Heureusement, ils atterrissent en toute sécurité sur la route 66. Ils se dirigent vers la ville la plus proche, où ils rencontrent Lilirara de la tribu Seminoa, qu’ils convainquent finalement de les laisser poursuivre leur voyage. Dans la scène post-crédits, Hao apparaît et détruit le corps et l’âme de Lilirara avec l’Esprit du Feu.

Dans la saison 2, Yoh et ses amis pourraient rencontrer Lyserg Diethel, qui a une sombre histoire associée à Hao. Après le désagrément initial, il pourrait devenir membre de l’équipage. Avec ses grandes capacités de déduction, Lyserg pourrait remarquer la ressemblance entre Yoh et Hao. Une fois que le groupe est arrivé là où vit la tribu Patch, ils pourraient rencontrer d’autres concurrents, dont Iron Maiden Jeanne et Boris Tepes Dracula, avant le début du deuxième tour. Pendant ce temps, au Japon, Youmei Asakura parlera probablement à Anna de l’original Hao Asakura et de sa plus récente réincarnation en tant que jumeau de Yoh.