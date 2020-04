Rising Star 2 arrivera à vapeur au troisième trimestre 2020

Gilligames a révélé cette semaine que son simulateur de l’industrie musicale Étoile montante 2 arrivera sur Steam au troisième trimestre 2020. Le jeu fait suite au jeu original de 2007, qui a plutôt bien fonctionné à l’époque. Dans cette version, vous incarnez un musicien débutant entièrement personnalisable en essayant de vous transformer en rock star du jour au lendemain. La suite introduit un monde 3D plus immersif tout en conservant le style RPG du système d’origine. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ci-dessous, en attendant qu’ils publient plus de détails et d’images du jeu. Ainsi qu’une date de sortie appropriée.

Les joueurs peuvent améliorer leur écriture, leur jeu d’instruments, leur présence sur scène, leur production, leur réparation et leurs compétences en affaires pour atteindre le sommet. Avec des milliers de combinaisons personnalisables d’articles et de tenues, ils sont en charge de construire leur propre star. En tant que chef de groupe, les joueurs doivent recruter des musiciens avec des personnalités compatibles, réserver des concerts à travers le pays pour augmenter leur popularité, gagner de l’argent grâce à des petits boulots pour rester en vie tout en poursuivant une carrière musicale et faire leur propre chemin pour réussir. Une liste complète des fonctionnalités comprend: Un système dynamique d’attitude des musiciens (DMAS) pour recruter des musiciens compatibles et expulser des musiciens qui ne s’entendent plus.

Embaucher des gestionnaires pour trouver des contrats d’enregistrement, des avenants et réserver des concerts individuels ou des visites complètes.

Personnalisation complète de l’apparence d’un groupe avec des milliers de combinaisons de coiffures, de maquillage et de vêtements.

Personnalisation de l’apparence du van du groupe avec plus de 80 travaux de peinture différents.

Achetez et possédez une variété de maisons à louer qui peuvent être améliorées et décorées à votre guise.

Vivre la vie rockstar classique en saccageant les hôtels et les motels pour l’inspiration et le plaisir.

Choisir parmi 600 différents types d’équipement réel pour voir ce qui fonctionne le mieux pour le groupe.

Réservation de sites et de visites dans plus de 130 villes des États-Unis.

Des milliers d’endroits à explorer, notamment des maisons, des bars, des théâtres, des stades, des magasins de vêtements, des magasins de musique, des studios, des hôtels, des galeries d’art, des imprimeries, des bureaux de direction, des garages, des parcs, des cimetières et des hôpitaux.