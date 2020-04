WWE Network Untold Doc explorera la carrière de Triple H à l’époque de l’attitude

Si vous avez apprécié cet épisode récent de Smackdown vendredi soir WWE célébrant les 25 ans de carrière de Triple H, et les cotes indiquent plus de gens que n’importe quel autre réseau nommé CW, alors vous serez ravi de découvrir le dernier documentaire à venir sur le réseau WWE. Selon le site de nouvelles WWE Network sur le thème de WWE Network, WWE Network News, WWE Untold: Je suis le jeu suivra la carrière légendaire de Triple H au tournant du millénaire, avec un accent particulier sur la querelle du jeu avec Mick Foley.

Les origines du Triple H d’aujourd’hui

Ce fut un moment intéressant pour Triple H, à la fin de l’ère Attitude, où The Cerebral Assasin était un joueur B + aux côtés de plus gros départs comme Stone Cold Steve Austin, The Rock, L’entrepreneur, et même Foley. Mais Stone Cold et The Rock disparaîtraient bientôt, et Triple H serait le fer de lance d’une nouvelle ère de la WWE connue sous le nom de « règne de la terreur », où Triple H dominait la programmation télévisée hebdomadaire de la WWE avec ses adversaires. Aujourd’hui, Triple H est connue comme l’une des plus grandes stars de la WWE, et ce documentaire devrait couvrir sa transition vers ce rôle. On ne saura jamais combien cela a été aidé par Helmsley de se marier stratégiquement avec la famille McMahon, surtout pas dans un documentaire de la WWE. Néanmoins, le doc devrait se révéler être un voyage intéressant dans le passé jusqu’à une époque où la lutte était riche en possibilités, même si une grande partie de cette possibilité finirait par ne pas être réalisée.

La description du spécial du réseau se lit comme suit: « À l’aube du nouveau millénaire, une paire de combats brutaux contre Cactus Jack et une interview révolutionnaire ont propulsé Triple H au sommet de la WWE. Lui, avec Mick Foley et d’autres, regardez revenons aux histoires inédites derrière la montée du jeu. » WWE Untold: Je suis le jeu sera disponible en streaming le 3 mai.