Actualités AFL | Damien Hardwick veut relancer ASAP, entrerait en quarantaine

Damien Hardwick serait prêt à emmener Richmond dans un hub interétatique afin de redémarrer la saison AFL.

L’entraîneur à double poste de premier ministre admet qu’il a été difficile de naviguer dans les horaires d’entraînement sans une date de fin officielle pour l’arrêt du coronavirus de la compétition en vue.

Mais il pense que les premiers ministres en titre pourraient être opérationnels pour des matchs compétitifs avec aussi peu que deux semaines d’entraînement sérieux.

« Tant que tout le monde n’est pas sur le même point de départ, je pense que tout ira bien », a déclaré Hardwick aux Offsiders d’ABC dimanche.

« Je ne peux pas nous voir entrer dans un bloc d’entraînement de trois ou quatre semaines pour commencer la saison. Je pense que nos joueurs auraient (peut-être) besoin de deux semaines et ensuite commencer le match. »

Damien Hardwick (AAP)

L’AFL considère tous les États et territoires comme des bases possibles pour les centres d’isolement alors qu’elle tente de redémarrer la saison, qui a été suspendue le mois dernier.

« Je pense que nous voulons juste que le jeu démarre et nous sommes prêts à faire (n’importe quoi) », a déclaré Hardwick.

« C’est moi qui parle. Nous n’avons pas eu la vraie conversation avec nos joueurs en tant que tels car beaucoup dépendra de l’AFLPA et de leur prise de décision. »

Le patron de l’AFL, Gillon McLachlan, a déclaré aux clubs qu’il serait en mesure d’annoncer les plans de la compétition le 11 mai.

Il contraste avec la chronologie de la LNR rivale, la première compétition de la ligue de rugby devant reprendre le 28 mai.

Hardwick a applaudi le « leadership de type ambitieux » de la LNR en fixant une date de retour, mais a dit qu’il comprenait pourquoi l’AFL ne faisait pas encore de même.

« Dès que nous aurons cette date, cela rendra les choses beaucoup plus faciles et nous donnera beaucoup plus de certitude pour planifier cela », a déclaré Hardwick.

« C’est la seule chose que nous n’avons pas pour le moment et c’est vraiment difficile d’un point de vue mental.

« Nous travaillons étroitement avec le gouvernement et les AFL font un excellent travail pour garantir la sécurité de l’environnement.

« Mais d’un point de vue coaching et jeu, nous aimerions un rendez-vous le plus tôt possible. De cette façon, nous pouvons commencer. »

