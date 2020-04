Capcom interdit deux joueurs de Street Fighter V pour commentaires

Poursuivant notre série de «joueurs d’esports disent la chose la plus folle», deux Street Fighter V les joueurs ont été bannis pour leurs commentaires. Ce nouvel incident est survenu après une exposition en ligne qui a eu lieu le 16 avril où Moineau « LowTierGod » Dalauan perdu un match contre Christina « Ceroblast » Tran, et comme vous pourriez le suspecter dans le titre, Sparrow ne l’a pas bien pris. Après avoir perdu le match, Sparrow a apparemment fait une diatribe transphobe sur Tran, qui est transgenre. La réaction a été rapide car la communauté a demandé à ce qu’il soit banni de tous les événements majeurs à l’avenir, mais pas avant que les défenseurs de Sparrow aient déterré Tran en écrivant des commentaires raciaux sur son compte Twitter qui incluaient des propos racistes et des commentaires sur la « culture noire ». Tout cela a conduit Capcom à publier une déclaration sur Twitter, que vous pouvez lire ci-dessous.

Capcom a été mis au courant d’une situation où Dalauan « LowTierGod » Sparrow et Christina « Ceroblast » Tran ont fait des commentaires offensifs en ligne. Il s’agit d’une violation claire du code de conduite des joueurs de Capcom, nous avons donc conclu que nous n’avons d’autre choix que d’interdire « LowTierGod » et « Ceroblast » à tous les propriétaires de Capcom et / ou aux événements organisés, y compris Capcom Pro Tour et Street Fighter League. , pour une durée indéterminée, y compris cette année et au-delà jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit d’une interdiction mondiale, ce qui signifie qu’elle s’applique aux toutnaments et événements dans tous les endroits du monde. Nous continuerons de suivre de près cette situation et toute autre qui pourrait être inappropriée.

Tout cela revient aux choses que nous avons dites ici plusieurs fois auparavant lorsque les joueurs sont bannis, suspendus ou condamnés à une amende. Si vous allez être un joueur d’esports de nos jours, tous ces vieux comportements qui viennent avec le fait de sauter et de dire des choses racistes et homophobes sur vos adversaires, doivent disparaître. Si vous ne pouvez pas les laisser partir, ne vous attendez pas à jouer pendant trop d’années. Parce que finalement, vous allez vous détacher au mauvais moment lorsque quelqu’un enregistre, et votre carrière peut être terminée.

Le post Capcom bannit Two Street Fighter V Players Over Comments est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.