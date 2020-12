Riot permettant aux données de joueur de haut niveau de mieux recommander les objets dans le patch 10.25 de la ligue

League of Legends joueurs confus par tous les nouveaux objets, vous avez de la chance.

Le directeur de la conception du gameplay, Mark «Scruffy» Yetter, a expliqué aujourd’hui que les données de joueur de haut niveau sont activées dans la mise à jour 10.25, ce qui devrait améliorer l’onglet Éléments recommandés. Si elle fonctionne correctement, la fonctionnalité suggérera des chemins de construction viables utilisés par les joueurs de haut niveau. Mais Yetter dit que ce n’est toujours pas «100% optimal».

« Celles-ci ne sont toujours pas optimales à 100%, mais devraient représenter les tendances actuelles pour ce que les joueurs de haut niveau envisagent des choix viables pour chaque champion », a déclaré Scruffy.

Avec la refonte majeure du système d’objets, les joueurs expérimentent toujours quels objets fonctionnent le mieux pour chaque champion. Au lieu d’avoir à rechercher ce que font les pros, Riot recommandera directement des builds dans le jeu en fonction des données des joueurs de haut niveau. Cela devrait aider les joueurs novices et inexpérimentés qui souhaitent se concentrer sur leur gameplay.

Mais il reste encore plusieurs questions sans réponse. On ne sait pas qui Riot considère comme «de haut niveau». Et Riot n’a pas dit s’il envisageait également la maîtrise des champions.

Le patch 10.25 comprendra également une liste complète des changements d’équilibrage des objets et des champions. Des champions surpuissants, comme Kayn, Kayle et Fizz, sont frappés par le marteau nerf. Et 20 sous-performants, comme Lee Sin, Yasuo et Yone, reçoivent des buffs pour les aider à mieux rivaliser dans la méta actuelle.

Le patch 10.25 devrait sortir la semaine prochaine.

