10 acteurs de Doctor Who qui étaient dans une propriété des studios Marvel

Il semble que vous ne pouvez passer que très longtemps à voyager dans l’espace et le temps dans une grande boîte bleue avant que cela ne prenne fin soudainement. Cela pourrait être en étant aspiré dans une Terre parallèle, en étant tué avant même que vous soyez né, en ayant tous vos souvenirs effacés ou même en étant transformé en Cyberman. Alors que faire ensuite? Eh bien, vous pouvez également vous essayer à une autre franchise d’un milliard de dollars.

Il y en a tellement à choisir, mais il semble que beaucoup d’anciennes stars de Doctor Who se retrouvent dans une émission de télévision ou un film lié à la marque Marvel. De David Tennant à Tony Curran, il semble qu’être dans Doctor Who est un billet accéléré pour ensuite apparaître aux côtés des Avengers.

Certains des films de cette liste ont été et sont partis avec d’autres encore à sortir, les fans ne recevant que les plus petits indices sur la prochaine star de Doctor Who préférée. Dans cet esprit, jetons un coup d’œil à 10 acteurs de Doctor Who qui se trouvaient dans une propriété de Marvel Studios.