Ligue des champions – L’arbitre Stephanie Frappart à la Juventus vs. Dynamo Kiev: âge, carrière, apparences

Le match entre la Juventus Turin et le Dynamo Kiev sera une première aujourd’hui: pour la première fois, une arbitre dirigera un match en Ligue des champions. Cet article vous dit à qui revient cet honneur.

Ligue des champions: Quand a lieu le match de Stephanie Frappart?

Frappart mènera le match entre la Juventus Turin et le Dynamo Kiev. Cela a lieu dans la fenêtre tardive des matchs de la Ligue des champions mercredi soir, le coup d’envoi devrait donc avoir lieu à 21 heures, heure allemande.

Le match aura lieu au Juventus Stadium de Turin. Les spectateurs ne sont pas autorisés en raison de la pandémie corona.

Ligue des champions: Toutes les informations sur Stephanie Frappart

La direction du match entre la Juventus Turin et le Dynamo Kiev est historique, Stephanie Frappart sera la première femme de l’histoire de la Ligue des champions à siffler un match en tant qu’arbitre. Cependant, ce n’est en aucun cas le premier mur du son que la jeune femme de 36 ans a franchi dans sa carrière.

En 2011, elle a été la première femme en France à siffler un match en troisième division, et trois ans plus tard, elle a fait ses premières apparitions en Ligue 2 – également en tant que première femme de l’histoire. Frappard siffle en Ligue 1 depuis 2019. En août 2019, elle est également entrée dans l’histoire en menant la Super Coupe entre les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Le Liverpool FC a battu le Chelsea FC aux tirs au but.

Un mois plus tôt, Frappart avait également mené la finale de la Coupe du monde féminine pour la première fois de sa carrière. La sélection des USA a prévalu contre l’équipe nationale des Pays-Bas à Lyon.

Ici vous pouvez voir toutes les informations sur Frappart en un coup d’œil:

Catégorie Info Modifier 36 années nationalité France Jeu de première division 3 2011 Premier match de Ligue 2 2014 Premier match de Ligue 1 28.4.2019 Premier match de la Super Coupe de l’UEFA 14.8.2019 Premier match de Ligue des Champions 2.12.2020 Première finale de la Coupe du monde féminine 7.7.2019

Ligue des champions: qui diffusera le match de Stéphanie Frappart?

Ligue des champions: le tableau du groupe G