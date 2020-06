Riot Games : Valorant sortira peut-être sur console

Après la sortie du jeu développé par Riot Games le 2 juin sur PC Windows, le bruit court déjà sur le portage de Valorant sur les consoles de salon actuel comme la PlayStation 4 de Sony, la Xbox One de Microsoft, la Switch de Nintendo et même les smartphones Android et iOS.

Si vous n’êtes pas encore au courant, il s’agit d’un jeu de tir à la première personne en ligne, un mélange d’Overwatch et de Counter Strike où deux équipes de cinq jours doivent s’affronter dans un monde assez futuriste tout en restant fun.

Dans ce sens, le jeu étant déjà sorti depuis le 2 juin, les joueurs se sont ainsi demandé si un portage sur console était prévu ou non.

Une sortie sur console est-elle prévue ou pas ?

Pour répondre aux joueurs sur console, toutes plateformes confondues, Anna Donlon l’Executive Producer de Valorant s’est exprimée sur le sujet.

Lors d’une interview, elle a ainsi indiqué que le portage du jeu sur console est actuellement à l’étude, mais aucune date ni plus de détails n’ont été communiqués pour le moment.

En effet, toujours d’après elle, le portage prendra du temps, car le jeu repose totalement sur des mécaniques qui ne s’appliquent pas aussi facilement aux consoles.

Il n’est également pas envisageable pour les équipes de développement de modifier les bases du jeu.

Toutefois, un prototype version console est déjà en phase de test actuellement a ajouté Anna Donlon dans son entretien.