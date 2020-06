– – –

Queer Eye: Rencontrez le frère Nate de Macy de la saison 5

Queer Eye avait officiellement atterri sur Netflix le 5 juin. En plus du retour des Fab Five sur les écrans, la série apporte également dix nouveaux héros. Habituellement, les personnes qui figurent dans la série n’ont pas de lien de célébrité, mais le frère de Macy Gray, Nate McIntyre, est le héros du dixième épisode.

Le dernier épisode de l’émission nous a présenté Nate, 44 ans, le frère de Macy. Les Fab Five se sont rendus à West Philadelphia et ont ensuite fait le tour du gymnase Bodyrock de Nate. Antoni a enquêté sur les aliments moisis dans le réfrigérateur, puis a comparé les pots dans le congélateur de Nate. Bobby commençait à être confus dans l’ameublement et Jonathan était assez choqué par la situation dans la salle de bain.

Nate a été découvert avec désinvolture que sa sœur était la chanteuse I Try quand Antoni est tombé sur un album de Macy Gray dans sa chambre. Antoni a déclaré: «Je dois dire que la chose la plus propre dans toute cette pièce est cette plaque murale avec l’album de Macy Gray. Et pourquoi ton nom dessus? » Nate a également révélé qu’il chante aussi, puis a déclaré que Killer Whale est le nom qu’il utilise sur la scène. Le dixième épisode a également vu la mère de Nate, Laura et sa sœur, Nehlia, assister à sa révélation à la fin du spectacle.

D’un autre côté, The Fab Five a totalement transformé la salle de gym Bodyrock de Nate, puis ses perspectives, son régime alimentaire et sa confiance ont suivi.

Tan a également réussi à faire ressortir l’alter-ego musical de Nate, Killer Whale, lorsqu’il s’est occupé de la mode. Nate a dit: « Quand je suis dans mon groupe, c’est beaucoup plus facile pour moi, comme un mélange entre la voix de James Earl Jones et les cornrows de Rick James. »

