« Valorant » le nouveau concurrent d’Overwatch, de Call of Duty et Apex Legends

Après le succès mondial de League of Legends sortie en 2009, le studio Riot Games vient de lancer un nouveau jeu de tir multijoueur en ligne « Valorant ».

Ce projet ambitieux devrait dans un futur proche être une référence dans le monde de l’e-sport comme l’a été son prédécesseur « League of Legends ».

Le jeu est disponible depuis le 2 juin pour le grand public, mais une version test a déjà été mise à disposition des testeurs depuis déjà le 7 avril.

De ce fait, de par sa notoriété après son premier jeu de stratégie qui s’est imposé comme une vraie référence, Riot Games se donne pour mission de faire pareil pour Valorant qui devrait également s’imposer dans sa catégorie avec des titres déjà connus comme Overwatch, Call of Duty, Counter Strike, Apex Legends ou l’indétrônable Fortnite.

À quoi ressemble le jeu ?

Valorant est d’abord un jeu de tir à la première personne en ligne, où les joueurs devront s’affronter en équipe dans un monde un peu futuriste, mais tout en restant fun à l’image de Fortnite. C’est un combat entre deux équipes de cinq joueurs, comportant treize manches. Une des équipes doit alors amorcer puis protéger une bombe, tandis que l’autre devra la désamorcer.

ce jeu est déclassé et certainement au-dessus du lot

Et comme la plupart des jeux en ligne du moment, il vous sera possible de faire des achats en ligne pour customiser vos personnages, acheter de nouvelles armes et compétences.

Cette grande diversité fait justement la différence de ce jeu avec les autres titres comme Counter Strike, car son système vous permettra de choisir votre avatar parmi une incroyable galerie de personnage customisable et chacun ayant ses propres capacités.

Certains personnages peuvent ainsi soigner leurs coéquipiers, créer des nuages de fumée pour les protéger, ou décocher des flèches « radar » permettant de voir les ennemis à travers les murs.

Toutefois, pour les joueurs préférant faire une partie en solo plutôt qu’en équipe, le jeu propose aussi des personnages plus qualifiés pour les comme l’acrobatique Jett, capable de sauter, de planer ou de jeter des poignards, mais incapable d’aider ses coéquipiers.

Les modes de jeu

Pour l’heure, deux modes sont disponibles dans le jeu, le mode standard (non classé) et le mode Spike Rush.

Le mode standard vous permettra de jouer pour le fun avec des amis par exemple. Les parties sont assez longues, entre 30 et 40 minutes.

Chaque équipe devra se mettre en alternance à la place des attaquants et des défenseurs et la première équipe qui remporte 13 manches gagne la partie. Les attaquants doivent éliminer tous les défenseurs ou planter le spike (la bombe) dans le camp des défenseurs avant la fin du compte à rebours. Les défenseurs doivent quant à eux éliminer tous les attaquants ou les empêcher de poser le spike (la bombe) avant la fin du compte à rebours.

Vous avez les mêmes règles avec le mode Spike Rush. La différence est que les parties sont beaucoup plus courtes, 8 à 12 minutes et vous permettra d’être classé parmi les meilleurs joueurs du jeu si vous aimez la compétition. Vous pourrez également trouver plus d’orbes sur la carte, plus de bonus, des armes ou de charger plus rapidement les compétences ultimes des personnages. Pour gagner dans ce mode, il vous suffira de remporter 4 manches contre les meilleurs joueurs.