Rian Johnson a repris le Twitter de Knives Out, et les résultats sont ravissants

Sorti fin novembre dernier, Couteaux sortis a été l’un des plus grands gagnants critiques de 2019 et s’est également assez bien débrouillé sur le plan commercial, récoltant plus de 309 millions de dollars dans le monde sur un budget de 40 millions de dollars. Avec les Daniel Craig et Chris Evans susmentionnés, la distribution de l’ensemble comprenait également Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Ana de Armas, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford et Jaeden Martell.