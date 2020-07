Le rover Perseverance de la NASA est prêt pour son lancement le 30 juillet

Le prochain rover Mars de la NASA vient de franchir un grand obstacle sur la voie de son lancement prévu la semaine prochaine.

Les 2,7 milliards de dollars Mission Mars 2020 Perseverance Rover a passé son examen de préparation au vol (FRR) mercredi 22 juillet, maintenant la mission sur la bonne voie pour décoller de la base aérienne de Cape Canaveral en Floride le 30 juillet, ont annoncé des responsables de la NASA.

Le FRR « a été l’occasion pour l’équipe de Mars 2020 et le fournisseur de lanceurs United Launch Alliance de rendre compte de l’état de préparation du vaisseau spatial, ainsi que de la fusée Atlas V, du matériel de vol et au sol, des logiciels, du personnel et des procédures », des responsables de l’agence écrit dans une mise à jour mercredi .

Tout a été vérifié, de sorte que les équipes de mission et de lancement n’ont plus qu’une étape importante à franchir avant le décollage: la revue de préparation au lancement, qui doit avoir lieu le 27 juillet.

« À l’heure actuelle, tout est vert dans tous les domaines », a déclaré Matt Wallace, directeur adjoint du projet Mars 2020 au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA à Pasadena, en Californie, dans le communiqué de mercredi. «Toutes les personnes impliquées dans cette entreprise, de l’équipe du vaisseau spatial à l’équipe des lanceurs en passant par ceux qui travaillent sur le champ de tir, ont hâte de voir Perseverance commencer son vol tant attendu vers Mars.

La fenêtre de lancement de Mars 2020 s’étend du 30 juillet au 15 août. Chaque fois que Perseverance décolle, elle atterrira le 18 février 2021, à l’intérieur du cratère Jezero de 45 km de large, qui abritait un lac et un delta de rivière dans le passé antique.

La persévérance cherchera des signes de vie morte depuis longtemps, caractérisera la géologie de Jezero en détail et effectuera un certain nombre d’autres tâches. Par exemple, le rover collectera et mettra en cache plusieurs dizaines d’échantillons, qu’une campagne conjointe NASA-Agence spatiale européenne ramènera sur Terre, peut-être dès 2031.

La persévérance ne fera pas seul le long voyage vers Mars. Un 4 livres. (1,8 kilogrammes) hélicoptère nommé Ingenuity est attaché au ventre du rover et se déploiera dans un endroit approprié au début de la mission. Ingenuity effectuera ensuite une poignée de vols d’essai dans le ciel martien, devenant ainsi le premier giravion à opérer sur un monde au-delà de la Terre.

Les fenêtres de lancement des missions sur Mars ne se produisent qu’une fois tous les 26 mois. Plusieurs autres missions profitent de l’opportunité actuelle: les Emirats Arabes Unis L’orbiteur Hope a été lancé le 19 juillet , et la mission chinoise Tianwen-1, qui comprend un orbiteur, un atterrisseur et un rover, devrait décoller ce soir.

Une quatrième mission, le rover euro-russe ExoMars, devait également quitter la Terre cet été. Mais il a rencontré des problèmes techniques et doit désormais attendre 2022 pour décoller.

