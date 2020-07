Liverpool FC – Couronnement de Jürgen Klopp: « Les champions du monde entier »

Après 30 ans, le trophée du championnat anglais est enfin de retour entre les mains du Liverpool FC. Jürgen Klopp a beaucoup apprécié la cérémonie de la coupe.

Jürgen Klopp a littéralement flotté vers le trophée brillant. À grands pas, le maître-fabricant a pris d’assaut les dernières marches de la célèbre galerie de fans The Kop, s’est emparé de la médaille et a laissé ses étoiles célébrer les bras écartés. Lorsque le capitaine Jordan Henderson a soulevé le trophée au ciel quelques instants plus tard, la soirée était enfin parfaite pour le Liverpool FC – et la fête émouvante a atteint son paroxysme.

« C’est un grand moment. Cela signifie le monde pour moi et je ne pourrais pas être plus heureux », a déclaré « King » Klopp après son couronnement – portant une casquette à visière retournée, un maillot du LFC et un foulard autour du cou. Il ne pouvait pas faire sortir le rire de son visage. Sous la pluie de confettis, il serrait ses joueurs dans ses bras, plaisantait et dansait avec eux. Il « ne pouvait pas être plus fier », a déclaré Klopp. L’entraîneur principal de Liverpool en 1990, Kenny Dalglish, a remis le trophée.

Le premier championnat depuis le succès de Dalglish il y a 30 ans avait électrifié la ville du Merseyside il y a des semaines. Mais au moment du succès, Klopp a également vanté les titres précédents. « Nous sommes les champions en Angleterre, en Europe et dans le monde. Nous avons remporté quatre trophées vraiment importants », a-t-il déclaré et a annoncé une photo souvenir très spéciale: « Je ne suis généralement pas une personne qui a besoin de photos, mais je serai une photo avec les quatre trophées. «

Liverpool FC reçoit le trophée de la Premier League: les meilleures images de la master party © imago images / Peter Byrne 1/18 Après le duel avec Chelsea lors de la 37e journée de Premier League, Liverpool se voit remettre le trophée du championnat tant attendu pour la première fois en 30 ans. La fête a été célébrée à l’avance – malgré la pandémie corona. © imago images / Peter Byrne 2/18 Les maisons voisines étaient déjà nettoyées. Le premier titre de champion en 30 ans – il n’y a pas de limites. © imago images / Peter Byrne 3/18 L’entraîneur du LFC, Jürgen Klopp, avait déjà lancé un appel urgent aux supporters de Liverpool mardi pour célébrer à domicile. Son appel n’a été reçu qu’occasionnellement. Réception Pyro sur Anfield Road! © imago images / Peter Byrne 4/18 Finalement, le maître s’arrêta aussi. © imago images / Peter Byrne 5/18 Et les fans ont paniqué – parfois avec, mais surtout sans masque et en observant les règles de distance. © imago images / Peter Byrne 6/18 Un petit tour à ce collègue ici: est-ce que cela devrait être un mauvais doublé de Klopp? © imago images / Peter Byrne 7/18 À propos, la police a observé les événements relativement calmement. © imago images / Phil Noble 8/18 Tout était préparé à l’intérieur du stade avant le coup d’envoi. Il n’y a eu qu’un seul match dans le cadre de la remise des trophées. © imago images / Laurence Griffiths 18/09 Pendant une courte période, un avion de supporters a encerclé le stade Anfield avec une bannière qui dit: « Félicitations aux champions YNWA #Bahrain ». Clair! © imago images / Peter Byrne 10/18 Il y avait des raisons de célébrer dans le visionnement public du café en plein air. Liverpool a commencé furieusement! Keita et Alexander-Arnold ont mis les Reds en tête avec deux buts de rêve. Wijnaldum a même augmenté à 3-0 peu avant la pause. © imago images / Peter Byrne 11/18 Et ça continuait toujours joyeusement. Alors que les joueurs offraient un spectacle de buts dans le stade, la master party s’était installée depuis longtemps dans les rues de Liverpool. © imago images / PA Images 12/18 Liverpool a gagné 5-3 contre Chelsea. L’ambiance devant le stade? Contagieux. © imago images / PA Images 13/18 Même la clôture n’était plus sécurisée. © imago images / Martin Rickett 14/18 Voilà à quoi ressemble une attente de 30 ans. © imago images / PA Images 15/18 Zack! Je viens de déclencher un feu d’artifice et puis … enfin … © imago images / PA Images 16/18 … la remise de la tasse! Le sourire de Klopp ne peut plus être pris ce jour-là. © imago images / PA Images 17/18 Le capitaine Henderson a étendu le trophée dans le ciel nocturne de Liverpool. Voilà à quoi cela ressemblait de l’intérieur. © imago images / PA Images 18/18 Et ainsi de l’extérieur.

Des milliers de fans de Liverpool célèbrent le titre

Klopp a depuis longtemps installé un mémorial à Liverpool, les fans suivent aveuglément le « cinquième Beatle ». Mais même avec ses appels, il n’a pas pu arrêter le championnat des supporters sur Anfield Road. Des milliers de supporters ont afflué au stade lors du match contre Chelsea (5-3) et ont célébré avec des pyrotechnies et des chants forts jusque tard dans la nuit. Mais ils n’ont pas été autorisés à rejoindre l’équipe.

Pour cette raison aussi, Klopp a annoncé à nouveau haut et fort: « Préparez-vous pour une fête. Quand ce virus sera terminé, nous organiserons une fête ensemble. » Au moins, les familles de Klopp and Co. ont été autorisées à être présentes lors de cette soirée mémorable et à célébrer les maîtres héros. Klopp a admis qu’un stade complet avec des supporters était « parfait », mais que ses proches pouvaient toujours être là, était « incroyable et signifiait beaucoup pour moi ».

© imago images / PA Images





Liverpool et Chelsea offrent un spectacle

Cela a même mis le jeu spectaculaire en arrière-plan. Les Reds avaient offert un spectacle offensif avec Chelsea, dans lequel l’équipe de Klopp a une fois de plus montré de manière impressionnante ce qui la rendait si forte ces dernières années. De plus, Liverpool a établi le record conjoint de Manchester United, Manchester City et les Blues avec leur 18e victoire à domicile lors du 19e match.

Puis le prochain grand coup de pied a commencé. Il y a quatre semaines, lorsque la longue attente était terminée et que Klopp avait décroché le titre, l’état d’urgence avait éclaté dans la ville. À l’issue d’une cérémonie mémorable, le club a exprimé des remerciements particuliers pour son soutien. Klopp a rassemblé toute l’équipe et, en tant que chanteur principal, a écrasé le légendaire « Vous ne marcherez jamais seul » dans la nuit de Liverpool.