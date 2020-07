Date de sortie, distribution, intrigue et autres détails

– – – – – – Netflix est tout emballé pour juillet et août. Voici un documentaire Netflix pour juillet 2020. Le documentaire s’intitule «Love On The Spectrum» et est produit par Northern Pictures. Voici toutes les mises à jour sur le prochain documentaire. Retrouvez tous les détails dans l’article! L’histoire de l’amour sur le spectre: Le documentaire tourne autour de Michael donnant des conclusions sur l’amour. Il est montré que Michael a une discussion sur l’amour et la romance avec sa famille. Il dit que les jeunes de cette génération veulent avoir une relation juste pour être populaire ou cool. Ou même ils ont la curiosité de savoir ce que c’est que d’avoir une relation. Plus important encore, il souligne que trouver l’amour est très difficile pour les personnes autistes. Le réalisateur du documentaire Cian O’Cleary dit que le point de vue des jeunes adultes qui sont dans le spectre de l’autisme ne sort jamais. Il ajoute également que tout au long de son parcours, il essaie de donner une perspective sur la vie des personnes handicapées. En outre, ce documentaire montrera que même les personnes atteintes du spectre autistique ont besoin d’amour dans leur vie. Michael parlera de la façon dont le sens de l’amour et de la relation a changé dans les temps présents. La mère de Michael prétend qu’il devrait y avoir un Michael dans chaque famille. Soyez prêt à regarder le point de vue de Michael sur le sujet le plus célèbre, l’amour. Love on the Spectrum sort sur les écrans de Netflix le 22 juillet 2020. Ne manquez pas ce dernier documentaire sur la plateforme de streaming de Netflix. Pour plus d’informations sur les derniers films, restez connecté à Honk News! – – –

