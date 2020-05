Retour vers le futur La réunion reçoit un appel de suivi d’un fan / film en colère et familier

Plus tôt cette semaine, Retour vers le futur les fans ont eu droit à une réunion de la trilogie du voyage dans le temps et des cinéastes grâce à Josh GadSérie nostalgique et rétrospective Réunis à part. La réunion en vedette Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, et quelques autres membres de la distribution, ainsi que directeur Robert Zemeckis et écrivain Bob Gale. Cependant, un acteur notablement absent était Tom F. Wilson, qui a joué l’intimidateur Biff Tannen et ses diverses incarnations dans les suites. En fait, Josh Gad a reçu un appel de suivi d’un fan qui était assez énervé à ce sujet, mais il y a quelque chose de bizarre chez ce gars.

Retour à la réunion de suivi de Future Reunion

Josh Gad a pris cet appel Zoom d’un homme masqué en lunettes de soleil qui n’était pas content que Tom F. Wilson ne soit pas inclus dans le Retour vers le futur réunion. Il appelle même Gad un butthead. De toute évidence, tout cela est un bâillon rapide, parce que l’homme masqué est Tom F. Wilson, et il jaillit quelques-unes des répliques les plus célèbres de Biff Tannen du premier film tout en se plaignant à Gad, y compris «Pourquoi ne faites-vous pas comme un arbre? et sortez d’ici « et » Saluez votre maman pour moi. «

Honnêtement, c’est dommage que Wilson n’ait pas participé aux retrouvailles. Il n’est pas souvent repéré avec le reste de la Retour vers le futur jeté quand ils se réunissent occasionnellement, principalement de son propre gré. Mais je me demande si, dans ce cas, il ne faisait tout simplement pas attention à ses e-mails avec autant de soin et a simplement raté l’occasion. Sinon, pourquoi se donner la peine de participer après coup? Peut-être qu’il a vu à quel point c’était amusant et a regretté de manquer. Quoi qu’il en soit, c’est agréable de le voir s’amuser en l’honneur de Retour vers le futur, et peut-être que tout le monde peut se réunir à nouveau pour le 40e anniversaire en 2025.

Articles sympas du Web: